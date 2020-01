Magaly Medina se burló de Janet Barboza y la conductora le respondió. | Fuente: Composición

Magaly Medina se burló en la última edición de su programa de Janet Barboza. Según la popular ‘Urraca’, la conductora de televisión se ha sometido a varias cirugías estéticas.

El hecho sucedió cuando Magaly criticó los “arreglitos” que se hizo exsuboficial de la PNP, Jossmery Toledo, quien se hizo famosa por un video viral de “Tik Tok”.

La presentadora mencionó que, si algún día ella decide hacerse un retoque estético, se conseguiría al mejor cirujano plástico, debido a que no quiere quedar “deforme” como Janet Barboza.

“El día que me opere la cara les voy a dar hasta el nombre del cirujano porque voy a buscar uno que lo haga recontra bien para no quedar con la cara de Janet Barboza. Porque claro, no hay que quedar deforme”, dijo Magaly Medina.

Asimismo, descartó que ella se haya sometido a intervenciones quirúrgicas para modificar su rostro y señaló que estos comentarios lo hacen quienes le tienen “envidia”.

“Yo no me he puesto acá pues (el derrier), yo solo me he puesto aquí (los senos), me arreglé la nariz, nada más… Aunque las malvadas, envidiosas, dicen que yo me he arreglado la cara... Yo les digo vengan acá y revisen dónde está la cicatriz”, agregó.

Janet Barboza le contestó a Magaly Medina y a través de su cuenta de Instagram le dedicó un contundente mensaje a la ‘Urraca’.

“Nunca serás guapa y lo sabes, eso no es lo peor. El problema es tu amargado corazón”, escribió inicialmente la conductora del programa “Válgame”. “Hablar de lo que considero tus desventajas físicas solo me pondrá a tu nivel y eso JAMÁS”, agregó.