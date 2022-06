Magaly Medina vs. Giuliana Rengifo: Todo sobre el pelito que inició por la entrevista a Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Magaly Medina y Jazmín Pinedo se han enfrascado en un enfrentamiento mediático que empezó a raíz de la entrevista que Jefferson Farfán concedió a la popular 'Chinita'. La modelo evidenció su incomodidad por los comentarios que lanzó la 'Urraca' sobre su comportamiento y la actitud que tuvo en la casa del futbolista.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' catalogó a Pinedo de "improvisada", señalando que estuvo en "coqueteos" con el jugador, en lugar de "sacarle información de interés". También llegó a comparar la entrevista con las que hacía Gisela Valcárcel en los inicios de su carrera, cuando en televisión era conocida como la 'Reina del mediodía'.

"Parece de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, cada vez que venía Guillermo Dávila, un artista, un galán, la mujer se derretía como si nunca hubiera visto un hombre en su vida. Ya no era entrevista lo que hacía, porque no le sacaba nada, era un flirteo, un coqueteo y a ella le salía lo bataclana y eso parece lo que le pasa", dijo Medina.

"¿Tú te vas a una entrevista a tratar de conquistar a tu entrevistado, te vas a buscar novio, saliente o te vas a hacer una entrevista? Eso les pasa por mandar a improvisadas. Yo creo que si mandaban a Choca, lo hubiera hecho mucho mejor", agregó mientras mostraba una caja de regalo para mofarse de la conductora.

LA RESPUESTA DE JAZMÍN A MAGALY

Jazmín no se quedó callada y recurrió a las cámaras del programa "+Espectáculos" para dirigiste a Magaly. La figura de América Tv habló largo y tendido, y calificó a Medina como la "peor entrevistadora del Perú". También lanzó una serie de indirectas sobre la relación que tendría con su hijo.

"Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo 'tía' con todo el cariño que usted se merece, qué equivocada que está", manifestó Pinedo.

"Ella me dice que yo fui en modo 'cazadora' a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podría hacer un hombre, que retrógrada y machista su comentario. Aprovechando, ¿cazadora?, muy pocas personas han tenido ese placer. Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y calificativos horribles y repugnantes. Que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo", agregó.

"Para mí lo más importante es que mi hija se muestre orgullosa de mí más adelante, que me lleve de la mano que me muestre en una foto, que me muestre como su mamá y que se golpeé el pecho diciendo esa es mi mamá", resaltó la exchica reality en un claro mensaje a la 'peliroja'.



LA CONTRARRESPUESTA DE MAGALY MEDINA

Esto no habría sido del agrado de Magaly Medina, quien le respondió de manera contundente y reveló como se siente su hijo al verla en titulares de periódicos y en televisión.

"Otra ordinaria que no tiene nada mejor que hacer que meterse con mi hijo, ella me va decir cómo llevo mi vida yo. Mi hijo durante toda su vida porque él ha vivido toda mi época desde que yo era una mujer polémica. Toda la vida se ha sentido orgulloso de mí. Que no le guste salir en fotos es otra cosa, pero él toda la vida ha sido un hombre orgulloso que cuando escucha hablar de mí, ve los periódicos o televisión, él dice esa bitch es mi madre toda la vida con mucho orgullo, y esta bitch es una madre orgullosa de su hijo", señaló.

Medina no solo criticó las expresiones de Pinedo, también dejó un mensaje a los directivos de América Tv por permitir que la conductora se exprese "con agravios e insultos".

"Me asombra que América Televisión, que siempre ha portado la bandera de la blancura, ellos son más blancos que nadie, ellos aman su horario familiar, ellos siempre andan pregonando que su horario familiar es intocable, intachables, que sus conductoras jamás se rebajan a un nivel de callejoneras, con el perdón de gente humilde pero educada que vive en los callejones. Ahora me asombra, cómo harán sus auspiciadores con la boquita de caramelo que resultó Jazmín Pinedo. Cómo justificará esa sarta de insultos, agravios. Meterse con mi hijo por no tener argumentos", expresó.

JAZMÍN PINEDO ACUSA DE "MISÓGINA" A MAGALY MEDINA

Jazmín Pinedo aludió a los auspiciadores de su programa de espectáculos, ya que Magaly Medina había sostenido que desconocía si ellos estarían de acuerdo con la actitud defensiva de la conductora de "+ Espectáculos".

"Ella habla de auspiciadores y de todo para intentar callarme, yo no me voy a quedar callada, porque a usted no le tengo miedo. Por usted solamente siento pena... No le mienta al público, respóndame lo que yo hablé, no se agarre de las ramas. Respóndame con claridad y argumentos", indicó.

Jazmín Pinedo manifestó que los auspiciadores que deberían estar preocupados son los que apuestan por el programa de Magaly Medina, pues "después de tantos años de lucha contra [la violencia hacia] la mujer, terminen auspiciando un programa que lo único que hace es denigrar, difamar, atacar y destruir a las mujeres de este país".

"Usted es una misógina y, se lo digo, esta es otra generación", aseveró.

MAGALY MEDINA RECUERDA AL AMPAY CON JOSELITO Y JAZMÍN PINEDO

Magaly Medina evidenció con pruebas que Jazmín Pinedo se habría metido en la relación de Joselito Carrera. Como se sabe, la modelo fue ampayada con el conductor en 2008. En aquel entonces, Carrera mantenía una relación con Tatiana Merel, la madre de su hijo.

La conductora de '+Espectáculos' dijo que nunca estuvo con Joselito cuando estaba en una relación, por lo que le pidió a la 'Urraca' que muestre pruebas sobre el tema. Sin embargo, la modelo fue desmentida por la propia Tatiana.

El programa 'Magaly Tv, la firme' se comunicó con la madre del hijo de Joselito. Ella señaló que aún mantenía una relación con el conductor cuando el ampay salió a la luz. "Yo estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay, yo estaba con Joselito", recalcó.

