Jazmín Pinedo aprovechó su programa de espectáculos para seguir respondiendo las acusaciones de Magaly Medina.

La controversia no se detiene. Luego de que el viernes pasado Magaly Medina dedicara unas duras palabras contra Jazmín Pinedo, la conductora de "+ Espectáculos" decidió hacerle frente este lunes 20 al responder a sus acusaciones.

En "Magaly TV: La Firme", la popular 'Urraca' había dicho que Pinedo necesitaba que su equipo le dicte lo que debía decirle. Por ello, en la emisión de su programa de este lunes, la exintegrante de "Esto es guerra" se retiró el audífono del oído y aseguró que no requiere que le "soplen" su respuesta.

"Su productor trabajó en algún momento conmigo como mi director periodístico y él más que nadie sabe que no necesito que nadie me dicte nada, ni que me digan qué tengo que opinar o decir...", señaló. Y, seguidamente, explicó la razón por la que se oye una voz de fondo en su primera respuesta del viernes.

"Ella dice que se escucha una voz en el set, así es, como se escucha en todos los sets. Todos los productores le hacen alcance a sus conductores, como lo hace el señor Patrick, su productor, que siempre le da alcances", afirmó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo acusó de "misógina" a Magaly Medina

En otro momento, Jazmín Pinedo aludió a los auspiciadores de su programa de espectáculos, ya que Magaly Medina había sostenido que desconocía si ellos estarían de acuerdo con la actitud defensiva de la conductora de "+ Espectáculos".

"Ella habla de auspiciadores y de todo para intentar callarme, yo no me voy a quedar callada, porque a usted no le tengo miedo. Por usted solamente siento pena... No le mienta al público, respóndame lo que yo hablé, no se agarre de las ramas. Respóndame con claridad y argumentos", indicó.

Jazmín Pinedo manifestó que los auspiciadores que deberían estar preocupados son los que apuestan por el programa de Magaly Medina, pues "después de tantos años de lucha contra [la violencia hacia] la mujer, terminen auspiciando un programa que lo único que hace es denigrar, difamar, atacar y destruir a las mujeres de este país".

"Usted es una misógina y, se lo digo, esta es otra generación", aseveró.





Jazmín Pinedo vs. Magaly Medina: ¿Por qué se enfrentan las conductoras?

Todo empezó el viernes 17 de junio. Jazmín Pinedo utilizó los primeros minutos del programa “+ Espectáculos” para responderle a Magaly Medina por criticar su entrevista con Jefferson Farfán. Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ dijo que estaba coqueteándole al futbolista: “Si Yahaira pudo, ¿por qué ella no?”, comentó entre risas.

En ese sentido, la conductora de América TV se molestó y le pidió a Medina que se actualice: "Ella ha dicho que me ha estado 'gileando' a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con cámara prendida. Qué desactualizada la veo sobre el 'gileo', por qué no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor ahora".

Jazmín Pinedo se sintió intranquila, pero quiso seguir respondiendo. Por ello, le recordó a Magaly Medina que Jefferson Farfán le cedió la entrevista sin tener que ir a buscarlo a Rusia donde jugaba, tal y como hizo la ‘Urraca’, quien viajó hasta el mencionado país, pero no pudo conversar con él.

"Quiero agradecerle a Jefferson Farfán por la entrevista, y abrirme las puertas de su hogar, no tuve que pagar un viaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por dónde entre viajar allá por eso”, finalizó.



