Magaly es la mayor de tres hermanos. Desde niña, estuvo atraída por las letras, en particular en la poesía y la declamación. | Fuente: Facebook

Este 31 de marzo, Magaly Medina cumple 60 años, manteniéndose vigente en la televisión y siendo considerada como una de las 'reinas del ráting'. Uno de los momentos más complicados que le tocó vivir fue su tiempo tras las rejas.

Hace casi 15 años, la popular conductora de televisión afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida: Paolo Guerrero, ex seleccionado peruano, ganó la demanda de difamación y la llevó tras las rejas un 16 de octubre de 2008.

La denominada 'Urraca' fue hallada responsable del delito de difamación en agravio del referido futbolista, siendo condenada a 5 meses de pena privativa de la libertad junto a su entonces productor, Ney Guerrero.

Como se recuerda, la conductora dijo que había "ampayado" al 'Depredador' saliendo de un conocido restaurante a altas horas de la noche, al lado de la modelo Fiorella Chirichigno, presuntamente escapándose de la concentración que tenía la 'Bicolor'.

Según Medina, las fotos, publicadas en la desaparecida revista Magaly TeVé, fueron tomadas el sábado 18 de noviembre de 2007 a las 2:00 de la madrugada, cuando supuestamente Guerrero debía estar descansando previo al partido Perú vs Brasil, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto. Las fotos que ha mostrado son falsas. Cómo voy a salir un sábado a las dos de la madrugada, cuando tenía el partido contra Brasil", dijo el futbolista en conferencia.

Aunque Paolo le envió cartas notariales para pedirle que se rectifique, Magaly no le tomó mucha importancia y hasta rompió uno de los documentos frente a cámaras.

"Yo no tengo por qué mentir, a mí no me interesa de quién se trate. Mis fotógrafos no tienen por qué mentir. Nunca he mentido. Mi carrera no está manchada por mentiras. Yo no miento", expresó Medina poco antes de recibir la carta notarial que la llevaría a prisión.

Magaly Medina y las veces que habló de su paso por la cárcel

Contra todo pronóstico, el 31 de diciembre del 2008, Magaly Medina recupera su libertad, en medio de innumerables muestras de cariño. Sin embargo, la justicia la condenó a libertad condicional por dos años.

En el 2009, Medina regresó con toda su artillería recargada, ya que el polémico caso de Paolo Guerrero, siguió en pie. Incluso, sus abogados buscaron que sea absuelta del juicio por difamación que le entabló el futbolista.

Desde entonces, Magaly fue entrevistada por distintos medios y programas de televisión donde rememoró aquellos días en prisión, y que incluso plasmó en su libro El precio de ser Magaly Medina, mi verdad en la cárcel. Esta nota recopila algunas revelaciones de la popular 'Urraca" sobre este "doloroso" momento en su vida.

"Yo creo que fundamentalmente (Paolo Guerrero) no me mandó a la cárcel, sino fue su mamá. Yo creo que él hizo lo que su mamá quería porque creo que la mamá se sentía más ofendida que él mismo". (Programa En Escena de RPP Noticias)

"Cuando me sentenciaron, no me moría de miedo. Pero, al ver que también condenaban a mi productor, que a mi parecer no tenía nada que ver en el asunto, sentí una furia y una indignación interna". (Libro El precio de ser Magaly Medina, mi verdad en la cárcel)

"Nakazaki (abogado de Magaly Medina) se había confiado y así lo reconoció después. Él abandonó este caso porque pensó que sería un casito más". (Libro El precio de ser Magaly Medina, mi verdad en la cárcel)

"Me encerraron en una celda común que quedaba al costado del tópico. En la celda había unos camarotes, unos colchones viejos y un solo baño. Tuve que hacer la pila en ese baño que no tenía puerta. Felizmente, solo me miraban las reas que estaban ahí, unas chicas muy solidarias. Ellas me prestaron papel higiénico y jabón. Solidaridad 'canera' podríamos llamarla". (Libro El precio de ser Magaly Medina, mi verdad en la cárcel)

"Una vez hice una carta a todo mi público y otra la dirigí a mis queridos enemigos. Así los llamé porque había gente que públicamente, programas de televisión, bailaban y me dedicaban lo peor, quería que yo jamás saliera de prisión". (Comentario en Magaly TV, la firme, programa del 17/10/2022)

"(Ney Guerrero) sigue siendo mi amigo y cuando yo estuve en la cárcel, él se preocupó más de cuidarme a la distancia que por su propia seguridad y salud. Incluso, quiso intercambiar mi sentencia de 5 meses que me habían dado, él quiso hacerlas por los dos". (Comentario en Magaly TV, la firme, programa del 17/10/2022)

"Yo no me equivoqué con Paolo Guerrero, eso dijo la justicia. La OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) ya lo dijo e investigó, y alguna vez se sabrá toda la verdad. Para mí no era una difamación, era creerle a mi reportero. Por lo único que a mí me condenan es porque en la cámara fotográfica, que él había llevado a arreglar, no habían configurado el fechador; pero el vendedor de la esquina del Óvalo Higuereta lo había visto (a Paolo Guerrero), el que lavaba los carros lo había visto, todos esos testimonios no se aceptaron en el juicio, cuando debió hacerse". (Entrevista al canal de YouTube La Linares)

