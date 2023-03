Magaly Medina y Gisela Valcárcel son consideradas las ‘reinas del rating’. | Fuente: Composición

Ambas son consideradas las ‘reinas del rating’. Cada una, desde que aparecieron en televisión, han ganado notoriedad y tienen muchos seguidores. Sin embargo, Magaly Medina y Gisela Valcárcel son protagonistas de la mayor enemistad que existe en TV ya que siempre han tenido dimes y diretes en sus respectivos programas.

Pero esto no es cosa de años, esto viene desde los 90 cuando la 'Urraca' afilaba la lengua en la revista Oiga y una de sus víctimas era 'La Señito'. Con motivo de celebrar los 60 años de la pelirroja, este 31 de marzo, repasamos su largo historial de enfrentamiento con su 'comadre'.

El inicio de la enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Tanto Magaly Medina como Gisela Valcárcel siguen vigentes en la pantalla chica. Una se dedica a la farándula, mientras que la otra, conduce y produce realitys de baile y canto. Pero su historia se remonta en los años 90 cuando la ‘Urraca’ recién iniciaba su carrera como periodista y trabajaba en la revista Oiga escribiendo columnas.

En este medio duró seis años y opinaba sobre todos los famosos nacionales de ese momento y entre ellos se encontraba ‘La señito’. Las críticas iban relacionadas con las “poses de diva” que mostraba en su show Aló, Gisela. Pasó el tiempo y llegó a la televisión con un segmento de espectáculos, pero fue tanto su éxito que se ganó un programa propio.

Las indirectas entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel se hacían cada vez más constantes y con tal de tener un ‘ampay’ de Valcárcel, perseguía sus pasos, sin embargo, nunca pudo obtener nada de sus exesposos, Roberto Martínez y Javier Carmona.

"Yo la criticaba desde que estaba en la revista Oiga y ella tenía un programa de televisión exitoso, con mucho rating. Mi revista era bastante elitista, no la leía mucha gente, pero ella me contestaba en televisión, contestaba a una crítica anónima de revista, yo era la única que hacía eso en ese momento. Ella fue la que me daba importancia en esa época, cuando lo recomendable es ignorar eso", dijo Medina en una entrevista al canal de YouTube de Verónica Linares.

Hicieron las pases en tv

Tantos años de veneno hizo que ‘La Señito’ visitara el extinto programa Amor, amor, amor que era conducido por Carlos Cacho y la madrina era la ‘Urraca’. Esto fue sorpresa para la pelirroja porque llamó en vivo. En la conversación le deseó los mejores éxitos y Medina se quedó sin palabras. 10 años después la historia se repitió, pero fue para que Valcárcel aclarara lo sucedido con la Teletón 2019.

Como se recuerda, Gisela fue acusada de pedir expresamente no compartir escenario con Tula Rodríguez y otros personajes, una presunta polémica que la popular 'Señito' desmintió en diversos programas como Magaly TV: La firme.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo al programa Encendidos, de RPP Noticias, en ese entonces.

Asimismo, la conductora descartó que previamente a su participación en la Teletón 2019, le haya comunicado o consultado sobre alguna decisión de las figuras que iban a participar de la cruzada solidaria.

"Dos días antes, la producción de Teletón nos presenta las historias. Entonces, no existe una pauta, yo nunca he visto una. En ese mismo momento, el productor nos dice coloquemos aquí o acá. Mis compañeros que van desde hace muchos años saben que hay un espíritu de solidaridad", agregó.

Finalmente, Gisela Valcárcel precisó que si la producción de Teletón, le proponía co-animar con Tula Rodríguez, ella no hubiera tenido ningún problema de hacerlo.

"Te digo sinceramente, lo hubiera hecho (co-animar con Tula Rodríguez). Creo que hubiera sido incómodo, pero lo hubiera hecho (...) Tula y yo nunca más volvimos a hablar. Hace 12 años decidí que me iba a quedar callada y nunca más volví a hablar con ella, no tengo problema en hacerlo, pero no se dio. Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona me sabrá entender", concluyó.

“Te ganaste a tu peor enemiga”

Parecía que todo estaba tranquilo entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina, sin embargo, volvieron a enfrentarse. Esta vez, la pelea fue por Alfredo Zambrano, esposo de la pelirroja. En abril de 2021, la ‘Urraca’ anunció que se separó del notario después de cuatro años de matrimonio. En ese momento no esclareció cuáles eran las razones para no seguir adelante con su romance.

La conductora dio a conocer su separación en medio de una de las transmisiones de su programa para mantener la completa honestidad con su público televidente. Adicional a ello, no brindó más detalles sobre su fallida relación.

Ese mismo mes, América Hoy tanteó la posibilidad de que el aún esposo de la ‘Urraca’, Alfredo Zambrano, iba a ser uno de los participantes de El artista del año, conducido por Gisela Valcárcel. A raíz de las especulaciones, la presentadora de espectáculos desmintió lo dicho con notable enojo.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas”, dijo en Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina también criticó la hipocresía en la televisión, específicamente la que produce Gisela Valcárcel luego de involucrar la imagen de Alfredo Zambrano tras su separación confirmada. Cabe destacar que, ella afirmó tener la autorización de su expareja para negar las especulaciones.

“Esa hipocresía televisiva tan nuestra, sobre todo a aquellos que andan mencionando a Dios como si nada”, fueron las palabras de Magaly Medina para a la conductora de El artista del año. “A la gente anda persignándose, dándose golpes en el pecho, pero cuando se les cae la careta, son realmente personas que están ‘craneando’ cómo hacerle maldades a alguien”.

“Un hombre que ama a una mujer, siempre va a respetar”, agregó en referencia a la relación amorosa que mantuvo con el notario. Tanto en sus redes sociales como desde Magaly TV: La Firme, la periodista de espectáculos descartó completamente los rumores sobre la participación de su esposo en el programa de Gisela.

Después de estar unos meses separados, Magaly Medina reveló que retomó su matrimonio con el notario y descartó que se tratara de una infidelidad. “Hemos decidido que el amor ganó esta vez y hemos decidido trabajar para nunca más volver a separarnos, es lo que prometimos al casarnos”, aseguró.

Gisela Valcárcel vs Magaly Medina

En el 2022, Gisela Valcárcel salió en defensa de Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila. Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.

Magaly Medina le respondió por criticar los 'ampays'. Como se recuerda, la popular 'señito' exigió que se respete la intimidad de las personas y que no se haga "un circo romano" tras las pruebas de infidelidad.

La periodista no lo pensó dos veces y se tomó un tiempo de su programa para criticar lo dicho por la conductora de televisión. Incluso, le recordó que ella y su hija conducen y producen programas que emiten este tipo de contenido, donde las rencillas o problemas entre parejas suelen ocupar mayor atención.

Antes de culminar su comentario, la conductora de Magaly TV, la firme tildó de 'hipócrita profesional' a Gisela Valcárcel por pedir que se respete la intimidad de personas públicas

"Es una de las hipócritas más grandes de la televisión y una hipócrita a la que he combatido muchos años de mi vida. Si usted se pregunta porque Magaly y Gisela tuvieron enemistad es porque siempre le critiqué esos falsos valores que ella dice profesar, es una hipócrita profesional", sentenció la periodista.





