Magaly Medina y su respuesta a Nicola Porcella por la demanda de difamación agravada

Periodista se pronunció luego de la demanda por dfamación que le interpuso Nicola Porcella. | Fuente: Captura de TV.

Magaly Medina se pronunció en su programa con respecto a la demanda que interpuso Nicola Porcella en el Ministerio Público contra la periodista por difamación agravada.

La popular ‘Urraca’ usó unos minutos de su programa “Magaly TV: La firme” para responder al proceso legal que inició el ex integrante de ‘Esto es guerra’ ante el Ministerio Público por difamación agravada por los calificativos que usó al referirse a su papel en la fiesta en Asia en la que algunas modelos denunciaron haber sido dopadas.

“Yo no me llamo Poly Ávila, Claudia Meza, Daniela Arroyo. No tengo 18 años. Este cuero está bien duro. No me vengas amedrentar o amenazar con tu abogado Abanto, que es abogado de (Jaime) Yoshiyama y varias figuras gordas, de la cúpula. A mí no me amedrentas”, expresó muy firme la conductora de televisión.

Magaly Medina resaltó que para ella "todos tienen derecho a realizar una denuncia", pero también ella tiene la libertad de manifestar su opinión con respecto a otra persona, pues está amparada en la constitución del Perú.

“Estos son gajes del oficio, que me pongas un juicio. Todo ciudadano tiene derecho a hacerlo, pero los periodistas aquí tenemos derecho de denunciar. Y ni siquiera lo hacemos nosotros, sino que le damos pantalla a quienes desean hacerlo. Así que si a mí me parece que tú eres o tal cual cualidad, eso es subjetivo. Es mi opinión. Y que yo sepa la Constitución del Estado garantiza la libertad de opinión”, manifestó la conductora de “Magaly TV: La firme”.

La fiesta en Asia se realizó el 26 de enerno de este año, reunión donde asistieron algunos chicos reality, entre ellos Nicola Porcella. Semanas después, Poly Ávila realizó una denuncia pública en la que denunció haber sido dopada sin su concentimiento.