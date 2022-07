Erick Mendoza respondió a las acusaciones de su expareja Magaly Solier, en una entrevista con Magaly Medina. | Fuente: Instagram y Twitter

Días atrás, la actriz Magaly Solier habló con el programa “MagalyTV La Firme”, e hizo graves acusaciones en contra de su ex pareja Erick Mendoza, entre ellas que no le pasaría la pensión de alimentos establecida legalmente, porque ella mantuvo su hogar durante diez años.

Erick Mendoza hizo un enlace en vivo con Magaly Medina para responder a las acusaciones. Durante su charla en vivo con Magaly Medina, Erick Mendoza, que se dedica al ciclismo, comenzó diciendo que Magaly Solier no le compró implementos deportivos, entre estos bicicletas, alegando que estos han venido de la Selección Nacional.



Asimismo, respecto a la acusación de que él no pagó pensiones de alimentos en su momento, Erick Mendoza dijo lo siguiente: “Yo ya he afrontado hace… cuatro años exactamente, un juicio de alimentos que ella misma me ha hecho en el juzgado. Hay una sentencia, y a través de la sentencia se ha podido cumplir con los niños, mensualmente y regularmente”, respondió a Magaly Medina.

Violencia familiar

Respecto a las acusaciones más graves que involucran violencia familiar, Erick Mendoza comentó que Magaly Solier está “hablando cosas incoherentes”. Y al ser preguntado por Magaly Medina si perdieron alguna vez un niño, respondió que “en ningún momento ella ha perdido ningún niño”.

Sobre la violencia doméstica, la respuesta de Mendoza fue que nunca hubo golpes ni violencia, y que su relación se deterioró por “el problema del alcohol que ella ha tenido”.

También indicó que ha buscado ayudar a su aún esposa a tratar su problema, al enviarle un psicólogo y un psiquiatra a su casa, pero que ella se negó a recibirlos.

Sobre la pensión de alimentos que la actriz está obligada a pasarle, Erick Mendoza dijo que es algo que ha sido establecido por la ley, y que le parece mal que ella no colabore ni siquiera con los útiles escolares de sus dos hijos

