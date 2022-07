Magaly Medina se ausentó de "Magaly TV: La Firme" por motivos de salud. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Este jueves, la conductora Magaly Medina se ausentó de "Magaly TV: La Firme" por motivos de salud, según un cintillo que apareció al inicio del programa. En su lugar, se emitió una edición pasada del espacio televisivo de espectáculos.

"Por motivos de salud, Magaly Medina no estará hoy al aire en vivo. Mañana retomará la conducción de su programa 'Magaly TV: La Firme'", anunció la producción.

Desde su cuenta de Instagram, la popular 'Urraca' publicó algunas historias en las que detallaba los motivos por los cuales no pudo estar presente en la emisión de este 7 de julio.

"Quiero contarles que hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia y en quirófano y durante el procedimiento encontró algunos problemitas e hizo algunas extracciones un poco delicadas así que me ha pedido que me quede a recibir tratamiento durante todo este día", manifestó Magaly Medina.

La presentadora añadió: "Ya mañana les contaré con más detalles, pero por ahora descansen, buenas noches".

Magaly Medina y su enfrentamiento contra Jazmín Pinedo

Todo empezó el viernes 17 de junio. Jazmín Pinedo utilizó los primeros minutos del programa “+ Espectáculos” para responderle a Magaly Medina por criticar su entrevista con Jefferson Farfán. Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ dijo que estaba coqueteándole al futbolista: “Si Yahaira pudo, ¿por qué ella no?”, comentó entre risas.

En ese sentido, la conductora de América TV se molestó y le pidió a Medina que se actualice: "Ella ha dicho que me ha estado 'gileando' a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con cámara prendida. Qué desactualizada la veo sobre el 'gileo', por qué no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor ahora".

Jazmín Pinedo se sintió intranquila, pero quiso seguir respondiendo. Por ello, le recordó a Magaly Medina que Jefferson Farfán le cedió la entrevista sin tener que ir a buscarlo a Rusia donde jugaba, tal y como hizo la ‘Urraca’, quien viajó hasta el mencionado país, pero no pudo conversar con él.

"Quiero agradecerle a Jefferson Farfán por la entrevista, y abrirme las puertas de su hogar, no tuve que pagar un viaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por dónde entre viajar allá por eso”, finalizó.





