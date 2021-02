La actriz peruana respondió a las críticas de sus seguidores en redes sociales. | Fuente: Instagram

Magdyel Ugaz utilizó su cuenta de Instagram para compartir un pronunciamiento sobre las críticas por malos tratos que viene recibiendo los últimos días. Desde la plataforma TikTok, muchos usuarios contaron sus pésimas experiencias con artistas peruanos, y entre los que más recibieron comentarios negativos estaban la actriz y el cantante Gian Marco.

Así es como la intérprete de ‘La Teresita’ publicó un video en el que relata la razón de sus gestos en un detrás de cámaras de un promocional para “Mujeres el mando”, programa en el que trabajó. Según cuenta, su padre había fallecido unos tres días atrás, pero tuvo que cumplir con el compromiso de asistir al canal.

“Ahí estaba con mi corazón y con lo que intentaba que fuera ser lo más sincera. Puedes interpretarlo como que estaba fastidiada o molesta”, indicó Ugaz. “Yo recuerdo claramente que estaba con el corazón roto y también he visto muchos videos en los que dicen que he tenido una sonrisa a medias o estaba de muy mala gana para tomarme las fotos”.

En ese sentido, Magdyel Ugaz aseguró no tener problema con discutir el tema por ser muy importante la relación abierta que guarda con sus seguidores: “Viví muchos episodios de depresión y ansiedad, sobre todo en esa época. Lo único que quería era estar en mi cama y no salir, pero tenía compromisos que cumplir”.

“Probablemente, lo más sincero que te pude dar fue esa sonrisa a medias o esa mirada seria. Lo que sí tengo claro es que nunca le falté el respeto a nadie, y si no pude darte lo que esperabas puede haber sido desconcertante para mí. En la pantalla, era el personaje más feliz de la televisión, aunque, por dentro, no estaba bien”, agregó.

Pide disculpas a sus fans

Magdyel Ugaz, actualmente actriz del elenco de “De vuelta al barrio”, explicó que en el pasado se había debido más a las personas que la rodeaban y no a ella misma. Finalmente, pidió perdón a sus fans por no haberse comportado como ellos esperaban en algún momento cuando llegaron a conocerla.

“Nos debemos al público, pero en esta vida he entendido que sobre todo me debo a mí. A mí que me abandoné muchas veces y me dejé de lado por agradar a los demás (…) Estoy intentando ser una mejor versión de mí y diciéndote lo siento si lo que te di no fue lo que esperabas de mí”, concluyó en su video.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.