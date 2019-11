Manolo Rojas no descarta volver a incursionar en la política. | Fuente: Difusión

Manolo Rojas está próximo a cumplir 30 años de carrera artística. Alejado de sus inicios en el circo y como cómico ambulante, el comediante e integrante de Los Chistosos de RPP Noticias, celebrará su aniversario por todo lo grande.

Tres décadas dedicadas a la comedia y con una variada selección de imitaciones a emblemáticos personajes políticos como Jorge Del Castillo, El brother Pablo, César Acuña o Susy Díaz, Manolo Rojas no descarta en volver a incursionar en las elecciones.

"Cuando yo quise postular a la alcaldía de Huaral, me decían: 'Pero tú eres artista, tú qué sabes, tú eres chistoso y haces reír'. Sí, pero yo también pago la luz, el agua, los arbitrios, yo no voy y les cuento un chiste y no me cobran. El problema de la delincuencia, los problemas sociales, las faltas de obras, yo no me río de eso, eso no es para reírse. Yo cómo ciudadano y persona natural también quiero que eso cambie", dijo Manolo Rojas a RPP Noticias.

Manolo Rojas celebrará 30 años de vida artística este 21 de noviembre. | Fuente: Difusión

Asimismo, al ser consultado sobre si volvería a postular a la alcaldía de Huaral o si es que aceptaría una propuesta para las siguientes elecciones congresales, el comediante no dudó en responder.

"Yo creo que nunca lo descarto, no. Pero hay algo que sí estoy aprendiendo mucho con esto de los audiolibros y la lectura. Creo que es una ventana muy grande y te hace libre. Es una forma de protegerme de la corrupción y los malos tiempos con un poco de cultura. No sé si voy a volver (a postular), pero en todo caso haría las cosas bien. Los tiempos de Dios son perfectos y si llega el momento ya se dará. Jamás arriesgaría toda mi trayectoria y el cariño del pueblo, y que digan que yo fui a robarle a mi pueblo. Robar o no hacer nada por el pueblo es lo mismo", comentó.

Como se recuerda, en 2006, Manolo Rojas postuló a la alcaldía de Huaral y no logró ganar las elecciones. En aquella ocasión, producto de sus ahorros tras sus trabajos en la televisión, el humorista gastó cerca de 100 mil soles en su campaña política.

OTRA FORMA DE HACER REÍR

Por otro lado, a puertas de cumplir 30 años de carrera artística, el comediante señaló cómo ha ido cambiando la forma de hacer humor en el Perú, debido a que hoy en día hay temas muy sensibles respecto a la violencia de género, la xenofobia, el bullying y el acoso.



"Eso no es responsabilidad de los humoristas. Creo que la gente en las redes sociales se apasiona mucho, unos por figurar o no sé qué es. Pero creo que el compromiso debe ser total. No debemos aceptar la violencia desde ningún tipo de vista, ni del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre", concluyó.

Manolo Rojas lleva 10 años en el programa "Los Chistosos" de RPP Noticias. | Fuente: Difusión

GRAN CELEBRACIÓN

Para su aniversario artístico, Manolo Rojas prepara el show "Por humor al Perú", el cual contará con una gran cantidad de invitados, quienes han compartido escenarios con el comediante durante todo este tiempo.

El espectáculo se realizará este jueves 21 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco (Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco), desde las 9 de la noche.

Los artistas que celebrarán el aniversario de Manolo Rojas son: Los Chistosos de RPP Noticias (Giovana Castro, Hernán Vidaurre y Guillermo Rossini), Ernesto Pimentel, Nabito, Dany Rosales, Walter Ramírez, Arturo Álvarez, Fernando Armas, Marcela Lina, Susan Cristán, Karimbo y su a conquistar, Grupo Acka, entre otros.