Pamela López dice que su pareja, Paul Michael, recibe llamadas desde Ecuador que atribuye al entorno de Christian Cueva

Pamela López y Christian Cueva decidieron casarse el 21 de diciembre del 2019.
Pamela López y Christian Cueva decidieron casarse el 21 de diciembre del 2019.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Los intentos de comunicación habrían ocurrido mientras Paul Michael trabajaba en un evento. El futbolista negó esta versión y adelantó que tomará acciones legales.

Pamela López afirmó que el entorno de Christian Cueva habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, desde Ecuador. Según relató, al número del cantante llegaron varias llamadas y mensajes que, presuntamente, fueron realizadas por alguien cercano al popular 'Aladino' y actual jugador de Emelec.

"Sucedió algo inesperado y no logramos entender; el padre de mis hijos escribiéndole y enviándole audios a Paul Michael, aparentemente en estado de ebriedad", declaró López en una comunicación telefónica con el programa Amor y Fuego.

"Paul no conoce al padre de mis hijos ni a la persona que le escribe. No tienen nada en común, entonces la pregunta es: ¿para qué se consiguieron su número? ¿Cómo y con qué fin?", expresó.

¿De quién es el número que intentó contactar a Paul Michael desde Ecuador?

Los hechos habrían ocurrido la semana pasada, cuando Paul Michael trabajaba con la Orquesta Candela durante una celebración por el aniversario del Club Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Pamela López lo acompañaba detrás del escenario, mientras disfrutaba del espectáculo.

De acuerdo con su testimonio, mientras se desarrollaba el show, el teléfono de Paul Michael recibió varias llamadas y mensajes desde un número con código internacional ecuatoriano. "Apenas acabó el concierto, me dijo que lo llamaron insistentemente desde un número de Ecuador", comentó.

Aunque no se trataba del número de Christian Cueva, López afirmó que pertenecía a un amigo del futbolista que vive con él en Ecuador.

Según el informe del programa, este hombre sería un viejo conocido de la expareja Cueva–López y habría sido el responsable de que Cueva y Pamela Franco se conocieran.

"Se trataba de un sujeto que se hace llamar Mariño, un chimbotano que por años dejó de hablarle cuando descubrí todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la 'pinocha' en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador", señaló.

Pamela López asegura haber reconocido la voz de Christian Cueva

Pamela López aseguró que pudo escuchar uno de los mensajes de audio efímeros enviados por WhatsApp, diseñados para una única reproducción. "Ahí está el detalle: lo enviaron para escucharlo una sola vez. Mi 'chavito' (como le dice a Paul Michael), como no sabía, lo abrió, lo escuchó y lo cerró. No me dio tiempo de grabar el último, pero sí llegué a escuchar la voz del padre de mis hijos, aparentemente ebrio, diciendo: 'Este es mi nuevo número, tío. Cambié de número, contesta…'. Lo llamó insistentemente cerca de la medianoche, pero Paul estaba cantando", relató.

Consultada sobre las razones de por qué cree que el entorno de Cueva estaría intentado comunicarse con su pareja, Pamela López respondió: "No creo que sea por algo bueno o para servir de puente con mis hijos. Sigo en el limbo con la pensión que no percibo. A algunos les parecerá ridículo, pero para mí no lo es, porque estuve casada con Christian Cueva trece años y sé perfectamente el entorno en el que se desenvolvía. Que escriban a Paul a estas alturas me genera temor", concluyó.

Tags
Pamela López Paul Michael Christian Cueva

