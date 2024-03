“No me voy a casar ni tener hijos”: Marcelo Tinelli descartó, por el momento, matrimonio con Milett Figueroa

El conductor argentino Marcelo Tinelli rechazó los rumores de una supuesta separación de la modelo peruana Milett Figueroa (que no fue al desfile de moda de Micaela Tinelli en Ginebra); y aseguró que, todo lo contrario, se encuentran más enamorados que nunca.

Después de despejar todas las dudas en torno a su relación, volvió a referirse sobre la supuesta pedida de mano a la peruana. “Sí, así es estuvimos todos juntos compartiendo risas y confidencias. Y entonces con una copa en la mano tú confesaste que habías encontrado el amor y que pronto te casarías con Milett”, dijo el humorista Martín Bossi, quien es su amigo íntimo.

Ante las declaraciones, Marcelo Tinelli negó lo dicho: “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no. En estos momentos, no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, aseveró tajantemente.

De la misma manera, Milett Figueroa confesó que por el momento está priorizando su carrera artística y solo está enfocada en sus proyectos personales, pero “a mí me encantaría estar completa en todos esos sentidos”, aseguró en el podcast de Giancarlo Cossio.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Tinelli?

El conductor argentino se ha casado dos veces y ha convivido con otras parejas. Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se conocieron en el programa Badía & Compañía cuando ella era la productora. Se enamoraron a primera vista y se casaron en mayo de 1986. Fruto de su unión, nacieron sus dos primeras hijas: Micaela y Candelaria. No obstante, se separaron en 1993.

Un año después del divorcio, inició un romance con la bailarina Paula Robles, cuando formaba parte de Ritmo de la Noche. Tres años después, contrajeron nupcias en Macondo, la estancia que el conductor tenía en Baradero, al norte de la provincia de Buenos Aires. En noviembre de 1997, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Francisco; y después a Juana, hasta que se separaron, en 2009.

Después de varios romances, algunos confirmados y otros no, llegó Guillermina Valdés a su vida. La primera vez que los vieron juntos fue en agosto de 2012, si bien no se casaron, tuvieron una convivencia poco convencional en departamentos separados por un par de pisos, en la misma torre de Palermo. Juntos ensamblaron sus familias con los hijos de la actriz, Dante, Paloma y Helena, y tuvieron a Lorenzo, el quinto hijo de Marcelo Tinelli. La relación duró ocho años.

¿Qué opina Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli?

Desde su llegada a Argentina, Milett Figueroa ha generado todo tipo de reacciones en televisión y redes sociales. Su participación destacada en el reality Bailando 2023 no solo ha sido el foco de atención, sino también por haber conquistado el corazón del conductor de televisión Marcelo Tinelli.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, la modelo y actriz peruana expresó sus sentimientos hacia el presentador argentino, con quien recibió el Año Nuevo en Punta del Este. "Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Me parece que los dos estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Siento que nos cuidamos mucho", afirmó.

