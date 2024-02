"No salió muy bien": Marcelo Tinelli desaprueba el cebiche que Milett Figueroa le preparó por San Valentín

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes iniciaron su relación amorosa en la pista del Bailando 2023, disfrutan de unas románticas vacaciones en Punta del Este (Uruguay). Con motivo del Día de San Valentín, la modelo peruana decidió sorprender al presentador preparándole un cebiche. "Tiene muy buena pinta", dijo el argentino.

Aunque la intención de la actriz fue conmovedora, el desenlace no fue el esperado. Tinelli no aprobó la preparación de Figueroa, mencionando que el platillo bandera de la cocina peruana tenía un fuerte sabor a pescado. A pesar de la pequeña decepción, el argentino animó a su pareja a una revancha culinaria.

"La verdad es que no anduvo muy bien el cebiche, la voluntad excelente, estuvo muy buena la idea, me dice que la leche de tigre estuvo muy buena, pero sinceramente no salió muy bien. Está desaprobado", dijo Marcelo en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Aunque el cebiche de Milett obtuvo un 2 sobre 10 en puntaje, el argentino sí destacó su talento para la preparación del pisco sour. "Hace dos días me hizo un pisco sour, el mejor que he probado ¡Espectacular! Si le damos un puntaje al pisco sour yo le pondría un 10", agregó.



¿Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en El Gran Chef Famosos?

Marcelo Tinelli reaccionó a un storie de Javier Masías, jurado del reality El Gran Chef Famosos, quien se había mostrado deseoso de que le gustara el cebiche. Sin embargo, el presentador fue sincero y le dijo: "No puedo mentirte. El plato más tradicional de la gastronomía peruana no anduvo bien. Los dioses no aparecieron. Está desaprobado este plato. Pero le doy la oportunidad de la revancha".

Ante este revuelo gastronómico protagonizado por Milett y Marcelo, en redes sociales se especula que la pareja podría tener una participación especial en El Gran Chef Famosos, programa que actualmente pasa por su temporada de duplas.

Marcelo Tinelli dedica mensaje a Milett Figueroa por San Valentín



Inspirado por el ambiente romántico de San Valentín, Marcelo Tinelli se dio un tiempo para compartir un mensaje de amor a Milett Figueroa. En su cuenta de Instagram, el presentador argentino acompañó su dedicatoria con imágenes de sus vacaciones en Uruguay, mostrando los momentos que comparten como pareja.

"Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo", publicó el exconductor de Videomatch en la red social.

Como se recuerda, la peruana viajó a Uruguay para participar en la grabación de algunos capítulos del reality Los Tinelli que se estrenará en la plataforma Prime Video. De acuerdo con Infobae, ambos también tienen planeado visitar Perú para que Marcelo pueda conocer a la familia de la modelo.

Marcelo Tinelli desaprueba el cebiche de Milett Figueroa | Fuente: Instagram

