Ricardo Morán, Alessia Rovegno y Merly Morello fueron uno de los famosos que asistieron a la Marcha del Orgullo. | Fuente: Composición (Instagram)

El último sábado se llevó a cabo la vigésima edición de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+. Entre sus manifestantes, figuras del mundo del entretenimiento peruano también se sumaron a este evento. Sus participaciones fueron registradas en sus redes sociales.

Así, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, el conductor y productor Ricardo Morán utilizó su sección de historias para compartir desde el momento en que se alistaba para asistir a la marcha hasta cuando estuvo caminando en ella.

El jurado del programa "Yo Soy" se unió a un grupo de personas que sostenían una banderola con la palabra "diversidad". Y es que la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ celebra precisamente eso: la diversidad de orientaciones sexuales y géneros.

El día anterior al evento, Ricardo Morán había escrito también en una publicación de Instagram: "Hola chiques. Nos vemos mañana en la marcha. Es para todes: familia LGBTIQA+ y aliades. Así que seas quien, seas ven, solo encontraras amor y te vas a divertir mucho".

Ricardo Morán registró su participación en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. | Fuente: Instagram / Ricardo Morán

De Merly Morello a la Miss Perú 2022

Otra celebridad de nuestra pantalla chica que asistió a la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ fue la joven actriz Merly Morello, quien con una bandera multicolor en la espalda, se sumó a esta fiesta previa al Día Internacional del Orgullo LGBT, que es el 28 de junio.

A través de sus redes sociales, quien diera vida a Lily en la serie "De vuelta al barrio" compartió historias y publicaciones sobre su participación, en las que se pudo ver cómo subida en un carro alegórico celebraba la alegría de amar de todas las formas.

"Estoy muy feliz de haber visto varios de ustedes ahí. Gracias por el amor que me han brindado hoy. Estoy llena de buena vibra gracias a ustedes", escribió Merly Morello en una publicación.

Merly Morello abrazó los valores de la tolerancia que celebra cada año la Marcha del Orgullo LGBTIQ+- | Fuente: Instagram / Merly Morello

Alessia Rovegno, la flamante Miss Perú, también se sumó a la Marcha del Orgullo. La organizadora del certamen de belleza, Jessica Newton, fue quien compartió un videoclip en el que puede verse a su reina desfilando junto a un público que se emocionó por verla allí.

En una imagen compartida este domingo en su cuenta de Instagram, en la que aparece Rovegno cargando la bandera LGBT, la modelo escribió: "Como dice nuestra canción: '... el corazón no miente...' Cuando se trata del corazón uno no manda. Todos tenemos derecho a ser felices, a amar y ser aceptados y respetados al igual que cualquier otro ser humano".

"Profundamente agradecida por el inmenso cariño que recibí ayer. ¡Qué bonito conocer a gente tan linda", concluyó la reina de belleza.

Asimismo, la actriz Tatiana Astengo se dejó ver en la Marcha del Orgullo, que se llevó a cabo en los alrededores del Centro de Lima. Desde allí, grabó un videoclip que luego publicó en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, este evento viene celebrándose desde hace veinte años, luego de que a mediados del 2000 el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) impulsara la primera marcha.

