"Perú tiene talento": Lilian Cornelio fue la más votada por el público.

El sábado 25 de junio “Perú tiene talento” eligió a dos nuevos finalistas, quienes competirán por los 30 mil soles. Como los últimos sábados, el jurado, compuesto por Gianella Neyra, Mimy Succar, Luis “Cuto” Guadalupe, y Ricardo Morán, quedó rendido ante la actuación de los concursantes.

Sin embargo, hubo una participante que se llevó los mayores aplausos de la noche: Lilian Cornelio, a tal punto que Ricardo Morán dijo, que si por él fuera, le daría el primer premio del programa a ella.

Los participantes de esta edición fueron, en orden de presentación, la agrupación de danza moderna Team Samegender, la payasa Monarca, el timbalero Yamandú Blaka, la bailarina de marinera Mariasela Cáceres y la agrupación de danza afroperuana Sabor y Canela.

De allí, se presentaron Lilian Cornelio, el mago Ray Deivy, la agrupación de baile urbano Soulful Crew, la pregonera Carmela Arévalo y la familia Vela, con su número de Kung Fu chino.

Los dos nuevos finalistas de “Perú tiene talento”

Como se sabe, de los diez semifinalistas de cada programa de “Perú tiene talento”, dos pasan a la final. Pero antes, se quedan en el set los tres más votados por el público a través de la aplicación del programa. De estos tres, pasa directamente el más votado por la audiencia y, luego, el jurado elige al de su preferencia entre los dos restantes; si hay empate, pasa el más votado de los dos.

Estos tres que pasaron fueron el Team Samegender, la cantante Lilian Cornelio y la agrupación de baile afroperuano Sabor y Canela. Y la más votada por el público fue Lilian Cornelio, quien, con su presentación de lírica y música vernacular deslumbró en el escenario con una versión en quechua de “El cóndor pasa”, en compañía de la banda sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú.

“Lilian, de verdad que eres la sucesora de Yma Sumac”, ledijo Mimy Succar a la concursante. “No hay nada que hacer, una voz impresionante, afinada hasta lo más alto y lo más grave también. Eres el orgullo peruano”.

El segundo finalista salió del voto del jurado. Luis “Cuto” Guadalupe votó por Team Samegender; Mimy Succar optó por Sabor y Canela; Gianella Neyra le dio su voto al grupo de danza moderna; finalmente, Ricardo Morán también votó por Team Samegender, que fueron los segundos semifinalistas, gracias a su versátil coreografía sobre temas de Chayanne.

