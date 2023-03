Marco Zunino ha construido una sólida carrera en el exterior, gracias a sus papeles en el musical "Chicago", la serie "Control Z", entre otros proyectos. | Fuente: Instagram / Marco Zunino

Fue hace como cuatro o cinco años. En aquel tiempo, el actor Marco Zunino, que actualmente se prepara para dar vida al icónico conductor de televisión Kiko Ledgard en un proyecto para la pantalla grande, atravesó por una etapa complicada en su salud luego de que le detectaran un cáncer de piel.

"Cuando te dicen que tienes cáncer, te da un shock momentáneo", sostuvo en entrevista con el diario El Comercio. "Por suerte la gente que manejó mi tema fue bacán. Recuerdo que estaba comiendo con una amiga, cuando me llamaron del consultorio de la doctora que me había extraído el lunar para analizarlo, dijeron que debía ir", continuó.

Para Marco Zunino, esta situación le hizo intuir que "algo malo pasaba". "Colgué el teléfono y fui corriendo a verla. Tuve un melanoma, un cáncer de piel agresivo que fue detectado a tiempo. Tuve mucha suerte", agregó. De niño, contó el intérprete, le gustaba "destruirse" en la playa. "El verano significaba insolarme y antes no nos echaban bloqueador sino bronceador".

Por ello, en la actualidad, Zunino protege mucho su piel. "Ahora me cuido mucho, uso bloqueador todo el tiempo, y me hago chequeos permanentemente", señaló. No solo eso: la experiencia le llevó a sumarse como embajador de una campaña de prevención de cáncer de piel organizada por la Fundación Peruana de Cáncer.

Marco Zunino se alista para ser Kiko Ledgard

En el mismo diálogo, Marco Zunino recordó a su personaje 'Cosito' en "Al fondo hay sitio". "Es un personaje que se ganó el cariño de la gente, cuando paso por una construcción de un edificio, los albañiles me gritan con mucho cariño: 'Cosito'", contó. Y a renglón seguido, negó que fuera a volver a la teleserie. "No hay ninguna posibilidad por ahora, no hay ninguna propuesta", dijo.

Conocido en el extranjero por sus papeles en el musical "Chicago", que se estrenó en la meca del teatro estadounidense Broadway, y también por su paso por la serie de Netflix "Control Z", a Marco Zunino se le siguen abriendo puertas en producciones del exterior, como la cinta "De Caperucita a loba en solo seis tíos", que se estrenará en el Festival de Málaga (España).

"Es mi primer largometraje en España, interpreto a uno de los tíos", adelantó al respecto el actor de 46 años. Asimismo, en abril empezará a participar en las grabaciones de una película titulada "Mistura", en la que dará vida a Kiko Ledgard. Un proyecto en el que también participan Christian Meier y Bárbara Mori.

"Me estoy preparando para este personaje, estudiando un poco su historia, viendo sus entrevistas. Se vuelve famoso porque irrumpe con un estilo divertido, jovial y revolucionario en una época en que los animadores eran acartonados. Es un bonito proyecto, tengo muchas ganas de hacerlo", contó.

