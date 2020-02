María Pía Copello se pronunció tras participar en los Premios Lo Nuestro 2020. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Giorgio Viera

María Pía Copello se robó el show en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2020 y causó sensación en las redes sociales al lucir un lujoso vestido de la marca Versace.

La expresentadora peruana lució el mismo vestido que popularizó Jennifer Lopez en la última presentación de la colección Primavera-Verano 2020 que hizo la casa de moda italiana en el último Milán Fashion Week, en Italia.

Tras participar en la gala de los Premios Lo Nuestro 2020, María Pía Copello se pronunció en su cuenta de Instagram sobre cómo recibió la invitación y cómo consiguió el vestido Versace.

"El camino a esta alfombra empezó hace 2 semanas. Durante mis vacaciones en Val Thorens recibí un correo de Univisión que luego se convirtió en una invitación a reunirnos y participar de la gala de Premios Lo Nuestro. Se me salía el corazón mientras todo esto pasaba", dijo María Pía Copello.

Asimismo, reveló los pormenores de cómo consiguió el vestido para la gala de premiación en Miami, lugar donde conoció al cantante Nicky Jam.

"Tuve un día para buscar EL vestido en Miami antes de regresar a Lima y BOOM, ahí me encontré con Nicky Jam ¡La mejor señal! Ese día no encontré un vestido que me quedara perfecto, así que tuve que regresar una semana después y fue ahí que me encontré con esta BELLEZA de vestido Versace, usado antes por la Diosa Latina Jennifer Lopez. Me enamoré de inmediato, era la mejor señal para llevar la fuerza latina y peruana a la gala de la premiación", agregó.



