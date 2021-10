Maricarmen Marín y Sebastián Martins se convertirán en padres de una niña, que nacerá en diciembre de 2021, según comentó la cantante. La boda se espera se realice en 2022. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín contó en la más reciente edición de Mujeres al mando que su boda se realizará en 2022 y que espera que la emblemática agrupación de cumbia Agua Marina sea parte de ese día especial.

Durante una videollamada que formaba parte de la sorpresa que la producción del programa matutino le dio a Mito Plaza, uno de los más queridos participantes de La Voz Senior, Maricarmen Marín aprovechó los últimos minutos de enlace junto a la Universidad de la Cumbia para decirles que si ellos no están (en la boda), "no hay matrimonio", entre risas.

La pedida de mano fue en Las Vegas

Maricarmen Marín sorprendió a más de un televidente luego de confesar que se comprometió con su novio Sebastián Martins hace siete años en uno de sus viajes al extranjero.

En conversación con sus compañeras de Mujeres al mando, la cantante se animó a hablar de su vida personal y, si bien es muy discreta con ese asunto, recordó este romántico momento:

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, comenzó contando Maricarmen Marín. Sin embargo, entró en detalles de cómo fue la sorpresa que le preparó Sebastián Martins -quien es productor del programa de imitación- en su viaje a Estados Unidos:

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, comentó.

Su sueño de ser madre

En julio pasado, Maricarmen Marín anunció su embarazo mediante sus redes sociales. La también cantante de cumbia subió a su cuenta de Facebook una foto en la que muestra la ecografía del que será su primogénito/a.

“Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió Maricarmen Marín. “Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora”, añadió.

La cantante y su esposo, Sebastián Martins aprovechó para agradecer a sus familiares y amigos por las palabras de aliento sobre todo por respetar el silencio que hja mostrado la cantante en estas últimas semanas sobre su estado de salud.

