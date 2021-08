Maricarmen Marín pide ayuda tras ir de compras para su bebé: “No sabíamos qué escoger”

Maricarmen Marín no pudo ocultar su ilusión de ser madre primeriza y compartió la emoción con sus seguidores. Este sábado 30, la conductora de televisión salió de compras con su pareja Sebastián Martins y prepararse para la llegada de su bebé pero sucedió algo inesperado.

“En búsqueda de todo lo que necesita nuestra bebita y hay tantas opciones que no qué escoger”, escribió la conductora de “Mujeres al mando” y exjurado de “Yo Soy” en sus redes sociales.

Minutos después, relató en sus stories de Instagram que, al llegar a las tiendas, ella y su esposo se dieron con la sorpresa de que existían distintas marcas para cada uno de los productos de recién nacido y no supieron qué comprar.

Maricarmen Marín pidió ayuda a sus seguidores.

“Debería haber una sola marca de todo y ya”, se le escucha decir a su pareja mientras Maricarmen Marín reía sin control.

Por ello, la también cantante recurrió a sus seguidores y seguidoras para que les recomienden los productos infaltables para su hogar.

“Sin duda esta es una de las experiencias más emocionantes (...) pero llena de dudas al momento de saber qué cosa vamos a comprar. Fuimos a la primera tienda (...) dijimos vamos a ver primero los biberones había mil millones de biberones de todos los tipos, tamaños y marcas. No sabíamos qué escoger”, comentó la cantante en sus stories de Instagram.

Maricarmen Martín cuenta cómo va su embarazo

En buen estado y sin sobresaltos. La cantante y presentadora Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales lo bien que ha venido sobrellevando a lo largo de cuatro meses su embarazo, fruto de su relación sentimental con Sebastián Martins.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Mujeres al mando" publicó una fotografía suya en el set del programa, junto a una leyenda en la que dio a conocer que se encuentra en su cuarto mes de gestación, periodo al que no dudó de calificar como de "los más emocionantes" de su vida.

Con un mensaje dirigido a su bebé por nacer, Maricarmen Marín escribió: "Hijita, quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso".

