Maricarmen Marín cumplió cuatro meses de embarazo, fruto de su relación con Sebastián Martins. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

En buen estado y sin sobresaltos. La cantante y presentadora Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales lo bien que ha venido sobrellevando a lo largo de cuatro meses su embarazo, fruto de su relación sentimental con Sebastián Martins.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Mujeres al mando" publicó una fotografía suya en el set del programa, junto a una leyenda en la que dio a conocer que se encuentra en su cuarto mes de gestación, periodo al que no dudó de calificar como de "los más emocionantes" de su vida.

Con un mensaje dirigido a su bebé por nacer, Maricarmen Marín escribió: "Hijita, quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso".

Asimismo, manifestó que ella y su pareja se emocionan cada vez que vean a su hija "en las ecografías". "Te das mil volteretas, levantas tu manito, sacas la lengua. Me han dicho que en la semana 20 ya empezaré a sentir tus movimientos", indicó.

Como se recuerda, fue el pasado 11 de julio que Maricarmen Marín anunció, también a través de Instagram, que se encontraba embarazada. "“Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, dijo entonces.

Vuelve a la televisión

Luego de dos meses lejos de la pantalla chica, Maricarmen Marín confesó el pasado 11 de julio que su doctor por fin “le dio el OK” para que se pueda reincorporar a su trabajo y pisar nuevamente los set de televisión.

“Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en ‘Mujeres al mando’“, dijo desde su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que en el mes de mayo, Maricarmen Marín anunció vía redes sociales que se alejaría de la televisión por problemas en su salud ya que tuvo una lesión en la espalda.

“Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, publicó en aquel momento.

