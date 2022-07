Sebastián Martins y Maricarmen Marín tienen una hija en común. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

Han pasado más de siete años desde que la conductora Maricarmen Marín y el productor Sebastián Martins se comprometieron. Y, según anunció recientemente quien forma parte del jurado de "Yo soy", la fecha de su boda seguirá posponiéndose hasta nuevo aviso.

En diciembre de 2021, ambos se convirtieron en padres de una niña. Una experiencia que la cantante de cumbia ha calificado de maravillosa en más de una oportunidad y que se trataría de la principal razón para que su camino al altar no se realice este 2022.

"Me gustaría que Micaela [su hija] esté un poquito más grande para que ella nos vea y pueda llevar los aros. Ya lo hemos hablado con Sebastián. Eso va a depender de aquí a un tiempito más", señaló Maricarmen Marín en entrevista con La República.

Como se recuerda, Sebastián Martins le pidió la mano Maricarmen Marín durante un viaje a Las Vegas (EE.UU.) que hicieron en 2014. "Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos", contó en abril del año pasado la artista.

Maricarmen Marín no descarta tener otro bebé

Actualmente, Maricarmen Marín compagina su rol de madre con su trabajo en la televisión. "Enamorada de mi hija, cada día está más rica. Una de las cosas que quería era tener este reto de seguir cumpliendo con Micaela y poder trabajar, y lo estoy logrando", señaló la presentadora.

En mayo pasado, señaló que la maternidad no la ha tomado por sorpresa, ya que se preparó para este momento. “Siempre trabajé y me organicé para cuando tenga mi familia. No sabía si ese día llegaría y ahora estoy aquí disfrutando de la decisión de ser mamá y haciendo realidad todo lo que tuve en mente”, dijo al diario El Popular.

Al ser preguntada entonces sobre la posibilidad de darle un hermanito a Micaela, Maricarmen Marín apuntó que es todavía muy pronto para tomar una decisión tan importante; aunque, sí es algo que tiene en mente: "Sí nos gustaría que en el futuro Micaela tenga una hermanita. De solo pensarlo, ya me emociono".

Asimismo, en abril de 2021 ofreció detalles de dónde le gustaría casarse con Sebastián Martis. "He dicho que si me caso, quiero que sea una fiesta en 'El Huaralino'", mencionó en aquella oportunidad quien forma parte del equipo de "Yo Soy".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.