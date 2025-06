Maricarmen Marín rechazó volver a ser jurado en 'Yo Soy': "Igual los apoyaré, son mi familia"

La cantante y actriz decidió no ser parte de la nueva temporada del popular programa de imitación debido a compromisos personales y familiares.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maricarmen Marín, una de las figuras más representativas del programa Yo Soy, anunció que no formará parte del jurado en la próxima temporada del exitoso formato. La artista, quien ha sido parte desde su inicio en 2012, explicó que no pudo aceptar la propuesta debido a sus actuales responsabilidades familiares.

En una reciente entrevista para el espacio digital Jimmy Show, confirmó que la oferta para volver estuvo sobre la mesa hasta hace pocos días, pero que finalmente tuvo que rechazarla por no poder compatibilizar su agenda. “Me ha dado mucha pena no estar dentro de Yo Soy este año porque regresa después de mucho tiempo, pero no podía hacer todo. Hubiera sido muy difícil para mí en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia”, explicó la artista.

Consultada sobre si recibió una propuesta formal para regresar como jurado, Maricarmen Marín respondió: “Por supuesto, hasta hace unos días estuvimos tratando de que calcen los horarios, pero no se pudo. Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos, ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. Yo Soy es mi familia”.

El regreso de Yo Soy ha generado gran expectativa entre sus seguidores, luego de que el programa saliera del aire a finales de 2022. Latina ha confirmado que Ricardo Morán y Carlos Alcántara continuarán en el panel de jurados, mientras la producción se encuentra trabajando en los nuevos castings y ajustes del formato. Aún no se ha revelado la fecha exacta del estreno.

Carlos Alcántara será jurado en Yo Soy

El actor y productor, conocido por su trabajo en Asu Mare, estuvo dedicado en los últimos años a la dirección de proyectos cinematográficos. "Tenemos la grata sorpresa de que Carlos Alcántara viene al retorno de Yo Soy. Es una muy buena noticia porque es una persona muy querida en el Perú", indicó la cabeza del canal de San Felipe.



Esta no será la primera vez que el popular 'Cachín' participe en Yo Soy. En abril de 2013, durante la sexta temporada del programa, apareció en los castings en vivo imitando al cantante Raphael para promocionar el estreno de Asu Mare, una de las películas más vistas en la historia del cine peruano.

En esa ocasión, pudo interactuar con Fernando Armas, Maricarmen Marín y Ricardo Morán, quienes integraban el jurado de aquella temporada.

¿Adolfo Aguilar regresa como conductor de Yo Soy?

Adolfo Aguilar estuvo como presentador en la mayoría de las temporadas del programa junto con la modelo Karen Schwarz. El conductor peruano habló con RPP y respondió si estará —o no— en el nuevo proyecto de Yo Soy. “Algo me informaron. Yo no tengo nada que ver en el tema todavía. Aún no me contactan del canal (para regresar a Yo Soy)”, señaló.

Asimismo, mostró su entusiasmo por el retorno de uno de los programas más populares de la televisión. “Me parece muy lindo. Es un gran programa. Conmigo o sin mí, yo creo que seguirá siendo un programa hermoso. Espero que siga para adelante”, sostuvo.

Por último, el también actor no descartó regresar a Yo Soy en caso lo llamen para la conducción en esta nueva etapa. “Seguramente habrá conversaciones más adelante y veremos qué pasa. No descarto (mi regreso a Yo Soy). Yo no descarto nada. Yo soy feliz”, concluyó.