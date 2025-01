Maricarmen Marín tuvo que ser operada de emergencia en plena celebración de Año Nuevo 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maricarmen Marín contó que tuvo que ser operada tras presentar molestias en el apéndice. | Fuente: Instagram (maricarmenmarins)

Maricarmen Marín pasó un inesperado imprevisto en plena celebración de Año Nuevo 2025. La reconocida cantante de cumbia reveló que tuvo que ser operada de emergencia luego de presentar problemas en el apéndice. Esto, durante el paseo con su esposo Sebastián Martins y su pequeña hija Micaela en Walt Disney World, en Orlando, Florinda.

Fue por medio de un video, difundido en sus historias de Instagram este miércoles, que la recordada jurado de Yo Soy y La Voz Perú relató que tuvo “un pequeño dolor de estómago” mientras bajaba de un crucero en Orlando.

“El dolor se iba incrementando. Me asusté. Llegamos a Orlando. Nos dieron nuestra habitación y no sabía qué hacer. Preguntamos en el hotel si había alguien que me podía atender, me dijeron, en ese momento, que no había”, comenzó diciendo la exintegrante de Agua Bella.

En ese sentido, señaló que tuvo que llamar a su doctor en Lima, y cuando le explicó lo síntomas, este le instó a que vaya “inmediatamente a una clínica” ya que se trataba de un claro problema de apéndice.

Maricarmen Marín es recordada por ser jurado en el reality Yo Soy y La Voz Perú. | Fuente: Instagram (maricarmenmarins)

Maricarmen Marín fue operada de apendicitis en Orlando

Seguidamente, Maricarmen Marín contó que llegó hasta el área de emergencia de la clínica y que el dolor iba creciendo hasta que pudo ver al doctor, quien le pidió hacerse una resonancia magnética con contraste. Tras el examen, la actriz confirmó que se trataba de una apendicitis por lo que tuvieron que programar una operación de emergencia.

“No podía creerlo. Dije ‘Dios, mío’. Sebastián y mi gordita estuvieron acompañándome. Les dije que se vayan porque yo ya estaba bien cuidada, pero no se quisieron ir. Se quedaron un rato más y a las 3 de la mañana me pusieron en la habitación y a las 7 de la mañana me dijeron ‘Te operamos’. A las 11 de la mañana ya estaba operada”, sostuvo.

Es así como la también modelo y presentadora de televisión mencionó que sus planes cambiaron ya que había programado el 30 de diciembre para descansar, cosa que no pasó.

“Nuevamente, la vida me enseña que lo más importante es como uno enfrenta las cosas mental y espiritualmente. Todo lo bueno, todo lo malo. Como uno llega a recibirlo (...) Lo más importante es la familia y esas personas que te quieren de verdad, que están a tu lado y te dan la fortaleza para afrontar cualquier tema”, agregó.

Maricarmen Marín agradeció a todos sus fans y seguidores por su preocupación. | Fuente: Instagram (maricarmenmarins)

Maricarmen Marín agradeció a fans por su preocupación

Maricarmen Marín compartió un video en Instagram dando la bienvenida al 2025. “Buenos días familia hermosa. Aquí estoy entera, pero sin apéndice, pero sobre todo feliz de recibir este 2025. Ha sido un Año Nuevo totalmente diferente”, expresó.

Asimismo, agradeció a todos sus amigos, familiares y seguidores que le han escrito y llamado preguntando por su estado de salud.

“Gracias por tanto amor a toda mi comunidad hermosa. Los he leído. Me han alegrado. Gracias por los buenos deseos. Estoy bien, así que hoy salgo para apachurrar a mi gordita. Estamos a la mitad del viaje. El crucero fue espectacular”, declaró,

Finalmente, mencionó que el médico le dijo que ya podía salir con su familia a seguir disfrutando de los atractivos de Disney World. “Me ayudará mucho caminar. Me dijo que vaya controlando mi dolor. A ver qué es lo que me dice mi cuerpo, así que vamos a ver cómo nos va”, concluyó.

