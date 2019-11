Maricarmen Marín regresó a "Yo Soy" para presentar su nueva canción. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín regresó a "Yo Soy". La cantante se presentó en el programa de imitación para presentar su nueva canción "La Copita", la cual se ha convertido en un éxito nacional e internacional.

La cantante ingresó con un traje blanco y se mostró muy emocionada de volver al programa en el que ejerció como jurado por casi 8 años, pero esta vez enfocada al 100% en su carrera musical.

"No sabes lo feliz que estoy cada vez que vengo, ver al jurado hermoso, al público, a mis compañeros (...) Quiero agradecer infinitamente. Seguimos viajando por todo el mundo llevando nuestra música, así que estoy muy contenta", dijo Maricarmen Marín tras su presentación en "Yo Soy".

Asimismo, la exintegrante de la agrupación Agua Bella, reveló una gran sorpresa para todos sus fans, debido a que estará presente en los Latin Grammys.

"Este fin de semana viajamos porque estoy invitada a los Latin Grammys. Nos vamos para allá con todo el equipo, va a ser una experiencia muy bonita y, por su puesto, voy a grabar todo para que vean todo pasito a pasito", agregó.

Maricarmen Marín publicó el pasado 25 de octubre la canción "La Copita", la cual ya lleva cerca de 400 mil reproducciones en YouTube.

Maricarmen Marín se presentó en el escenario de "Yo Soy". | Fuente: Rayo en la botella

¿POR QUÉ SE FUE DE "YO SOY"?



Maricarmen Marín sorprendió al revelar el motivo por el que dejó "Yo Soy", el cuál integró desde su inicio en 2012 hasta fines de 2018. La cantante señaló que aun extraña a sus compañeros con los que integró el jurado del programa de imitación.

"Extraño a mi grupo de amigos. Yo me he divertido mucho haciendo "Yo Soy", han sido casi ocho años de programa todos los días. Fue un espacio que me ha permitido conectar con un público que hoy en día son mis amigos", dijo Maricarmen Marín al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Asimismo, la intérprete, quien también integró la agrupación de cumbia Agua Bella en la década del 2000, señaló que se retiró de "Yo Soy" para dedicarse de lleno a su música.

"Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de 'Por qué te fuiste', creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música", explicó.