Maricarmen Marín es la nueva conductora de "Mujeres al mando". | Fuente: Instagram

El programa de Latina "Mujeres al mando" presentó el último viernes a la cantante Maricarmen Marín como la nueva conductora del espacio matinal.

De esta manera, Maricarmen Marín acompañó a Thaís Casalino en la presentación del espacio. Al respecto, la también actriz se refirió a las críticas que ha recibido por su nueva faceta.

“Todos los que nos dedicamos a esta profesión tenemos que estar preparados para las críticas, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales. A veces el público es más duro que los conductores de televisión”, señaló Maricarmen Marín al diario Ojo.

Asimismo, destacó que, debido a la coyuntura por el COVID-19, "Mujeres al mando" ha cambiado su temática, pues antes tocaba temas de espectáculo y ahora está enfocado en lo que sucede durante la emergencia nacional.

“Hoy por hoy el programa ha dado un giro interesante por la coyuntura. Thais (Casalino) tiene un gran manejo periodístico y creo que eso es importante”, señaló la artista.

La exjurado del reality “Yo Soy" indicó que su permanencia en “Mujeres al Mando” depende de la producción del programa, aunque sostuvo que le gustaría reencontrarse con su amiga Schwarz.

“Mi duración en el programa depende del canal. Me encanta la idea de reencontrarme con Karen en cámaras, hemos trabajado mucho tiempo juntas y siempre la hemos pasado muy bien", concluyó Maricarmen Marín.

YO NO ME LLAMO NATASHA

Debido a la cuarentena por el coronavirus, se dejó de transmitir en vivo el magacín "En boca de todos" y en su lugar se emite "Yo no me llamo Natacha", serie del 2011.

La ficción, protagonizada por Maricarmen Marín, consiguió 12.3 puntos de ráting en su reestreno el pasado lunes 23 de marzo. Se trata de la tercera repetición de la comedia sobre un divertido grupo de emprendedoras trabajadoras del hogar.

La actriz se mostró encantada con el ráting obtenido, lo que ubicó a "Yo no me llamo Natacha" entre los 10 programas más vistos de ese día. "¡Qué lindo! No me la he perdido, me reí tanto. Sin duda, fue una de las más felices experiencias de mi vida profesional", señaló al diario Trome.