Maricarmen Marín y Sebastián Martins le dan la bienvenida a su primera hija | Fuente: Instagram

¡La espera terminó! Maricarmen Marín y su pareja Sebastián Martins se convirtieron en padres de una niña. La noticia del nacimiento de Micaela fue confirmado por las conductoras de "Mujeres al mando", programa que conduce Marín en Latina, quienes comentaron que la productora del programa había recibido como señal el estreno de su canción "Tu camino". La canción fue escrita por los padres de Micaela, como un regalo por su nacimiento.

El jueves en la noche, Maricarmen compartió en su cuenta oficial de Instagram que ya se encontraba en la cuenta regresiva para darle la bienvenida a su pequeña hija.

"Los minutos se hacen eternos. ¡Aquí te esperamos hijita linda! Tus papás que te aman con todo el corazón", escribió junto a una fotografía en la que posan los padres durante una sesión.

Hace unas semanas, Maricarmen Marín reveló a sus fanáticos que está componiendo una canción para su hija Micaela.

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ realizó un juego de preguntas con sus fanáticos y una de ellas le dijo: “¿Le escribirás una canción a tu hijita?”, a lo que la conductora de tv respondió: “¡Ya está lista! ¿Quieren escucharla?”.

El texto estuvo acompañado de una imagen donde sale Maricarmen Marín junto a su pareja Sebastián Martins y un músico donde, al parecer, están trabajando en la composición.

ASÍ FUE EL ANUNCIO

Hace unos meses, Maricarmen Marín anunció su embarazo mediante sus redes sociales. La también cantante de cumbia subió a su cuenta de Facebook una foto en la que muestra la ecografía del que será su primogénito/a.

“Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió Maricarmen Marín. “Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora”, añadió.

La cantante y su esposo, Sebastián Martins aprovechó para agradecer a sus familiares y amigos por las palabras de aliento sobre todo por respetar el silencio que hja mostrado la cantante en estas últimas semanas sobre su estado de salud.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.