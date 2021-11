Maricarmen Marín no donará los regalos de su baby shower. | Fuente: Instagram

Tras anunciar que realizará el ‘Babytón’ para ayudar a las madres necesitadas de los albergues, Maricarmen Marín se rectificó y anunció que no donará los regalos que le den en su baby shower.

“Esto es el baby shower solidario. El día de ayer les comenté que habíamos preparado desde hace varias semanas esto para que todos los que quieran ayudar puedan sumarse a esta iniciativa. Este es un pretexto maravilloso, la llegada de mi bebita Micaela... hemos escogido tres albergues, desde el día lunes empezamos con la ‘Babytón’ para ayudar a estas madres”, dijo en Mujeres al Mando.

Sin embargo, Maricarmen Marín indicó que serán juguetes donados por entidades que van a colaborar y no los de su baby shower: “Estamos haciendo este acto solidario, pidiendo ayuda a todas las empresas”, agregó.

Maricarmen Marín está próxima a realizar su baby shower. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín cuenta cómo va su embarazo

En buen estado y sin sobresaltos. La cantante y presentadora Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales lo bien que ha venido sobrellevando a lo largo de siete meses su embarazo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Mujeres al mando" publicó una fotografía suya en el set del programa junto a una leyenda en la que dio a conocer que se encuentra en su séptimo mes de gestación. "Me siento con mucha energía, más feliz, más motivada", dijo.

"Trabajé mucho pensando en esta etapa de mi vida, y mentalmente estoy enfocada en ser una madre presente, así como lo fueron mis papás conmigo. Mi vida dará el giro más lindo, empezaré una nueva etapa con mucha ilusión, mi meta y reto no es dejar de hacer, todo lo contrario ¡hacer más!", comentó.

