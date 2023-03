“Maricucha 2”: Christian Domínguez dice cree que Gisela Valcárcel pidió que se eliminarán “escenas fuertes” con Ethel Pozo | Fuente: Composición

El ingreso de Ethel Pozo en la segunda temporada de 'Maricucha' ha sido muy comentado. Esta vez, su compañero de escenas Christian Domínguez, con quien también comparte roles en América Hoy, contó cree que fue Gisela Valcárcel quien habló con Michelle Alexander para que se quiten escenas de cama con su hija en la novela.

“La escena fue bonita. Siempre hay una parte graciosa, porque Vicente es un poco cómico, ella es más seria. Hay un baile de por medio. La jefa Gisela habla con mamá Michelle, tienen sus tratos y creo que han quitado las escenas fuertes- había escenas de cama-, porque Gisela se estaba desmayando. Yo soy profesional, soy cuadriculado”, dijo a América Espectáculos.

En la escena comentada, Afrodita, el personaje de Ethel, estaba a punto de besar a Vicente, a quien da vida Dominguez, para reconquistarlo. Sin embargo, su plan falló.

Melissa Paredes critica la actuación de Ethel Pozo

Su excompañera Melissa Paredes, conocida también por sus roles en telenovelas, tales como 'Ojitos hechiceros' y 'Dos hermanas', opinó que su antigua colega no tiene "talento" para la interpretación. De hecho, todo indica que el personaje de Afrodita, encarnado por la hija de Gisela Valcárcel, no llegó a convencer a Paredes.

"Les juro que no es por hablar mal, porque el cariño, lamentablemente, siempre va a estar, no sé por qué, pero cuando no hay talento, no hay", dijo Melissa Paredes al programa Amor y Fuego. Y luego matizó que, pese a que ella no se considera una "gran actriz", ha tenido "bastante suerte", porque "a muchas personas les gusta mi forma de actuar".

