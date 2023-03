Melissa Paredes y Ethel Pozo fueron compañeras en el programa "América Hoy", donde ambas compartieron la conducción. | Fuente: Composición (Instagram)

La incursión de la conductora Ethel Pozo en la actuación no le ha traído demasiados elogios. Su papel en 'Maricucha 2', donde comparte escenas con Christian Domínguez, estuvo acompañado de varias críticas en redes sociales a las que recién se sumó su excompañera Melissa Paredes.

Conocida también por sus roles en telenovelas, tales como 'Ojitos hechiceros' y 'Dos hermanas', la actriz opinó que su antigua colega no tiene "talento" para la interpretación. De hecho, todo indica que el personaje de Afrodita, encarnado por la hija de Gisela Valcárcel, no llegó a convencer a Paredes.

"Les juro que no es por hablar mal, porque el cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero cuando no hay talento, no hay", dijo Melissa Paredes al programa Amor y Fuego. Y luego matizó que, pese a que ella no se considera una "gran actriz", ha tenido "bastante suerte" porque "a muchas personas les gusta mi forma de actuar".

"Creo que es un don también, no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?", agregó. Luego, cuestionó que Ethel Pozo trate de estar involucrada en demasiados proyectos. "Eso de querer estar en todo tampoco es bueno (...) Tiene un gran director al lado no solo como esposo, sino que es un capo, y una gran productora como es Michelle Alexander", sostuvo.

Melissa Paredes tras su salida de 'Préndete'

Tras anunciar su salida del programa 'Préndete', Melissa Paredes responsabilizó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine. A pesar de haber expresado su agradecimiento por la oportunidad de conducir el programa junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, la modelo lanzó una crítica contra la casa televisora.

Esto ocurrió cuando Belén Estévez llegó como invitada al set del espacio matutino y dijo estar dispuesta a quedarse como conductora. "Sé que están buscando nueva conductora y vine vestida de azul como los conductores oficiales", señaló la bailarina argentina.

Melissa Paredes no se quedó callada, y frente al comentario de Estévez, decidió disparar contra Panamericana Televisión: "Te voy a decir algo: el problema no soy yo, es que el canal es frío". Luego de permanecer dos meses en la pantalla, la expareja de Rodrigo Cuba se despidió de la conducción de 'Préndete' el viernes 10 de marzo.

"Es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", manifestó días atrás la también modelo en el espacio de Panamericana TV.

