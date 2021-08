Mariella Zanetti pronunció sobre su desmayo en “En boca de todos”: “Me lesioné los pies”

Mariella Zanetti vivió un preocupante momento el viernes 6 en el programa “En boca de todos” al sufrir un repentino desmayo. Horas más tarde, la actriz se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales.

En la publicación vía instagram, Zanetti agradeció la rápida atención que recibió en el set de televisión y comentó que se encuentra estable tras la doble descompensación.

“Gracias a todos por la cantidad de mensaje que recibo, actualmente me encuentro bien, ya estable y enyesada porque al caer me lesioné los pies, pero nada que no tenga solución agradezco nuevamente a todos los que se preocuparon”, escribió.

En una entrevista con un medio local, la animadora explicó que esta es la primera vez que pasa por una situación similar y sobre el malestar que sintió mientras participaba en un segmento del programa junto a los protagonistas de la serie “Los Huamantanga”.

“Es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ‘Agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, comentó Mariella Zanetti. “Me desmayé dos veces, una en vivo y nuevamente cuando me recuperé fuera de cámaras”, agregó.

“Hasta se me ha bajado la presión. Yo creo que esto se debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno”, aseguró la actriz.

