La modelo venezolana está a la espera del parto de su primera hija. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira pronto dará a luz a su primera bebé. A través de su cuenta oficial en Instagram, la esposa de Mario Hart aseguró que desea que el parto sea lo más natural posible, pero la espera es larga. Ambos se encuentran en la clínica a la espera de dar la bienvenida a su hija.

En sus historias de la red social, la modelo venezolana explicó que busca que el parto sea completamente natural, sin ningún asesoramiento. Sin embargo, desde la madrugada, la pareja lleva esperando que las contracciones avancen para dar inicio al esperado parto de la pequeña Lara.

“La meta es tener un parto natural, sin ayuda, sin epidural. Del hecho al hecho, hay mucho trecho. Pero vamos a aguantar todo lo que sea posible. Y esté súper fuerte yo para soportarlo, todo sea por la bebita”, dijo Rivadeneira, quien todavía se encontraba en compañía de Mario Hart.

Korina Rivadeneira y Mario Hart se encuentran a la espera del nacimiento de su primera bebé. | Fuente: Instagram

Horas después, Korina Rivadeneira compartió unos videos, donde lucía más cansada y reveló que no podía dormir, debido a que no ha parado de pensar en estos momentos. Por el momento, añadió que intentaría hacer ejercicios, pero el agotamiento es demasiado tras mantenerse despierta toda la madrugada.

“Estoy agotada. Las contracciones no avanzan...”, escribió en Instagram. “No puedo estar boca arriba Y no debería estar quieta. Tampoco puedo dormir porque no dejo de pensar. Trataré de hacer ejercicios, pero tengo sueño”.

SU PRIMERA HIJA

En pocas horas, Korina Rivadeneira y Mario Hart recibirán a su primera hija, Lara, quien estaba programada para nacer antes del 8 de septiembre. En constante comunicación con sus seguidores, la popular modelo ha contado su experiencia con el embarazo y cómo se encontraba días antes de dar a luz a su pequeña.

"Yo te cuento que mi cuerpo me está doliendo mucho, ya no puedo caminar normal, si me vieras estoy segura que te privarías de la risa porque soy como una caricatura de pingüino con tremenda panzota", señaló en una publicación hace unos días.