Hace más de una década, Mario Irivarren hizo su debut en el mundo de los reality de competencia como integrante de Combate y rápidamente se ganó la simpatía de los televidentes. En el proceso, el concursante hizo público su romance con Stephanie Valenzuela, también participante del programa de ATV.

En su momento, ambos compartieron su historia de amor ante cámaras, así como sus diferencias y discusiones, pero una en especial quedó grabada en la memoria de los seguidores del espacio televisivo. La polémica se desató cuando ella le recordó sus días trabajando en un conocido restaurante de comida rápida.

"¿Te crees dueño de Combate? Yo ya no soy tu enamorada, estoy harta. Todo el mundo se ha dado cuenta que eres un desubicado, tú cuando entraste no eras nada. Tú tuviste una oportunidad y llegaste como la 'Calavera coqueta' que le cayó bien al mundo. Ahora te crees dueño de todo. Ubícate, tú sigues siendo el mismo cajero de Kentucky", manifestó la modelo en aquella ocasión.

Han pasado varios años de aquel episodio incómodo, pero Irivarren recién se anima revelar que todo habría sido armado y jamás discutieron fuera de los reflectores.

"Hay una pelea entre yo y Stephanie, muy fuerte, que termina con una frase en la que ella me dice 'Tú sigues siendo el mismo cajero de Kentucky (KFC), pero lo que la gente no sabía es que esta situación era mentira, todo era una actuación", señaló el chico reality al podcast Com FM.

Como si fuera poco, el romance también pudo ser ficticio, pues Mario sostuvo que la producción de Combate se encargaba de planear cosas que enganchen al público.

Mario Irivarren se pronuncia sobre la acusación de agresión física a Vania Bludau

El exchico 'reality' Mario Irivarren salió ante cámaras para responder a las acusaciones de agresión física que hiciera contra él su expareja Vania Bludau, quien hace poco confesó al director periodístico del programa de Magaly Medina haber sido víctima de maltrato durante su relación.

Según la conductora de "Magaly TV: La Firme", Bludau señaló que "Mario [Irivarren] la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur [de Lima] y que la había agarrado del cuello".

Ante esta declaración, Irivarren afirmó este jueves al programa "Amor y fuego" que se considera "una buena persona con un pequeño gran problema. "[El problema] se manifiesta en situaciones muy aisladas, y es porque pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos", dijo.

En ese sentido, el exintegrante de "Esto es Guerra" admitió tener un problema con el control de ira y, también, que cuando se estresa o molesta, "reacciona". "Justamente, ese tipo de reacciones es lo que me ha traído aquí", indicó.

