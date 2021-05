Melania Urbina habla nuevamente sobre el acoso que sufren las mujeres en redes sociales. | Fuente: Instagram

Melania Urbina volvió manifestarse sobre el acoso en las redes sociales. Cada semana, la artista peruana denuncia comentarios ofensivos y obscenos de usuarios, pero recientemente una acusación que hizo contra un cibernauta anónimo provocó una reacción de sorpresa entre los seguidores de su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy sorprendida por las dimensiones que ha tomado este tema del acoso a raíz de la denuncia que hice hace unos días, que no es algo que no haga todas las semanas. Los que me siguen saben que todas las semanas publico un acosador para que me ayuden a reportar la cuenta”, inició diciendo Melania Urbina en sus historias en la red social.

En ese sentido, la actriz de “De vuelta al barrio” admitió haber leído que ella estaba denunciando que tenía un acosador cuando, en realidad, es más de uno. Y agregó que no se trata solo de bloquear y reportar a estas personas, porque continúan acosando desde perfiles falsos.

Melania Urbina demuestra su indignación por quienes la culpa de sufrir acoso. | Fuente: Instagram

“Esto es algo que sufrimos todas las mujeres, no importa la edad, si eres actriz o si hiciste una escena en la azotea”, dijo Melania Urbina en referencia a una escena que grabó para la película “Django”. “Visibilicemos el problema y no justifiquemos el acoso”, añadió sobre la normalización que ocurre frente al hostigamiento que sufren las mujeres en el internet.

“Los únicos responsables son los acosadores”

Para culminar con su pronunciamiento, la actriz Melania Urbina insistió en que las mujeres no pueden seguir viviendo a expensas de bloquear la caja de comentarios para todos sus seguidores o reportar usuarios todos los días. Finalmente, aseguró que la culpa nunca será de ellas, sino de quienes cometen estos actos.

“Así hemos vivido toda la vida, normalizando la violencia para sobrevivir. Nosotras mismas hemos tenido que hacer eso, pero ya no… Estamos hartas”, expresó. “Somos nosotras la que tenemos que modificar, cerrar los comentarios para que nadie me mande nada […] No, los únicos responsables del acoso son los acosadores”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.