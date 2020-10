El comediante Pablo Villanueva negó haber recibido algún bono del gobierno peruano. | Fuente: Facebook

Melcochita negó haber recibido alguna ayuda económica del gobierno en forma de bono. Si bien no especificó si se refería al Bono Universal o al Bono para Artistas, consideró que otros de sus colegas lo necesitan más que él. Recientemente, el músico sorprendió a sus seguidores al aparecer en la campaña del gobierno para compartir información sobre la subvención que se otorga a la población.



Durante la más reciente emisión de “El Reventonazo de la Chola”, el también comediante, de 84 años, negó haber recibido la ayuda económica y se mostró solidario con otros artistas. “No, prefiero que le den el bono a los músicos, trompetistas, folclóricos, cómicos ambulantes, porque ellos lo necesitan más que yo”, aseguró.

Por otro lado, Pablo Villanueva compartió cómo fue seleccionado para ser el personaje principal del comercial sobre la entrega del segundo Bono Familiar Universal, como parte de una campaña del Estado para evitar las aglomeraciones de personas en medio de la pandemia de COVID-19.

“Ellos hicieron como un censo para ver quién es el que tiene más gente, yo me quedé admirado. Me llamaron e hicimos el comercial”, explicó Melcochita sobre su nueva faceta como figura de la campaña del Bono Universal, donde utiliza su popular frase “no vayan” para pedir que no asistan presencialmente a los bancos.

“A mí me dio risa cuando el presidente Martín Vizcarra dijo ‘hemos hecho un comercial’, pero lo dijo bajo el ‘no vayan’”, agregó entre risas.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FRASE “NO VAYAN”?

La famosa frase “no vayan” fue creada por el cómico peruano. ¿Cuál es su historia? En conversación con Reporte Semanal, reveló cómo nació esta divertida expresión que ahora usa en múltiples situaciones para hacer reír al público. Todo se debe a una anécdota con su colega Miguelito Barraza, quien se encontraba promocionando su negocio en ese entonces.

“A mi compadre Miguelito Barraza le estaban haciendo una entrevista en un canal, cuando invitó al público a su cevichería de Lince, y yo dije ‘no vayan’ y de ahí salió; pero lo dije de broma”, reveló Melcochita sobre la icónica frase que actualmente forma parte de sus presentaciones y ahora, en tiempos de pandemia, resulta muy útil.

