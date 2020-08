Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’. | Fuente: Instagram

El cómico peruano Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', habló sobre su larga trayectoria artística y, aunque sabe que es el mejor en la comicidad, admite que más le gusta hacer música.

"Soy mejor (como cómico), pero me gusta más la música que ser cómico. Por eso acabo de grabar con Bareto la canción “Los marcianos”, una letra que dice: ojalá nos conquisten los marcianos para que no haya envidia", contó para diario Perú 21.

A sus 84 años, 'Melcochita' confiesa que no ha hecho riquezas pero que tiene "alma, corazón y vida" ya que ha invertido sus ganancias en su familia. "No tengo grandes casas, pero tengo el alma limpia", afirmó.

Asimismo, aseguró que ha cumplido todos sus sueños y que no puede pedirle más a la vida. Por ello, se mostró agradecido con las oportunidades que se le han presentado a lo largo de su carrera.

"¿Quieres que te diga una cosa, hermano? El pueblo me quiere, me recuerda, me dice leyenda viva. No me puedo quejar. Todo el Perú me ama, me quieren adonde voy. El mismo dueño de Netflix me contrató", expresó.

"Ya no tengo sueños. Ya hice todo. He trabajado en el show más grande de EE.UU. con David Letterman, me conocen como sonero en el mundo entero, soy comediante en el Perú y la gente me quiere. Tengo mi familia, mis hijas y mi esposa. ¿Qué más voy a pedir? Voy a morir tranquilo", aseveró 'Melcochita'.

LOS MARCIANOS

La agrupación de cumbia fusión lanzó su nuevo tema “Los marcianos”, junto a Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien es considerado uno de los mejores soneros del país.

Esta canción fue compuesta por el guitarrista de Bareto, Rolando Gallardo, quien próximamente presentará el nuevo álbum del grupo. El video, grabado desde casa, ya se puede ver por YouTube.

“Desde un comienzo, al maquetear el tema, traté de imitar la forma de sonear del maestro 'Melcochita', se prestaba por el perfil lúdico ‘acubanado’ que tiene la canción. Luego, al presentarse la oportunidad de grabarla, decidimos preguntarle si se animaba a la colaboración y felizmente aceptó”, comentó Gallardo a la agencia Andina.

Por otro lado, destacó el oído musical de Pablo Villanueva por lo que el grupo consideró un éxito incluirlo en su nueva canción “Los marcianos”.

“Es un gran músico de muy larga trayectoria, poseedor de un estilo único muy definido. Domina muchos estilos musicales, pero es en la música cubana donde brilla al sonear e improvisar”, señaló.