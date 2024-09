"Casi no la cuento": 'Melcochita' se pronuncia sobre su salud tras ser internado de emergencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

'Melcochita' preocupó a sus fanáticos después de ingresar de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati. En medio de su recuperación, el actor cómico tranquilizó a sus seguidores asegurando que está mejor de salud, pero que seguirá en centro de salud en observación.

"Casi no la cuento porque no podía respirar, por eso mi esposa (Monserrat) me trajó de emergencia. Me examinaron y determinaron que tenía bronquitis aguda, mi saturación estaba baja, tenía fiebre. De verdad me asusté, pensé que no la contaba y por eso no pude ir al velatorio de mi querido 'Felpudini', que hoy descansa en paz", dijo en conversación con Trome.

De acuerdo con 'Melcochita', el cambio de clima le afectó y más cuando se quitó la camisa cuando estaba grabando un videoclip, por lo que cree que el aire lo perjudicó. "A mis años eso no es bueno, trae complicaciones", agregó. Por otro lado, agradecidó a su esposa por estar al tanto de él.

"Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa, los médicos, las enfermeras que me están atendiendo, como tenía el azúcar en 400 eso también complicó mi salud, pero ya estoy estable". En el Hospital Edgardo Rebagliati lo estuvieron acompañando Román 'Ronco' Gámez y Manolo Rojas.

El comediante peruano 'Melcochita' fue internado en el Hospital Edgardo Rebagliati, en el distrito limeño de Jesús María. Fuente: @melcochitaoficial

¿Cuál es el estado de salud de 'Melcochita'?

Manolo Rojas, integrante de Los Chistosos, reveló a RPP que 'Melcochita' fue llevado de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati el sábado 28 de septiembre. "Lo estabilizaron y está más tranquilo. Lo alegramos un poco con Román 'Ronco' Gámez, que lo quiere como yo y todos los peruanos", contó.

Pablo Villanueva, nombre verdadero del artista, se iba a presentar en el Casino Conttento de Huánuco este sábado 28 de septiembre; sin embargo, el establecimiento emitió un comunicado reprogramando el show.

Román 'Ronco' Gámez y Manolo Rojas acompañando a 'Melcochita'.Fuente: RPP

¿Quién es 'Melcochita'?

'Melcochita', cuyo nombre real es Pablo Villanueva Branda, es un reconocido humorista, actor y músico peruano. Nacido el 17 de septiembre de 1936 en Lima, ha sido una figura icónica en la escena del entretenimiento en Perú durante varias décadas. Comenzó su carrera como músico de son cubano en los años 50, formando parte de agrupaciones importantes en América Latina y ganando reconocimiento internacional por su talento como sonero.

Sin embargo, su popularidad creció principalmente por su faceta de comediante, con su humor irreverente y su capacidad para improvisar chistes, lo que le permitió ganarse el cariño del público.

Melcochita ha participado en numerosos programas de televisión, películas y eventos en vivo, y es conocido por sus frases cómicas que se han vuelto parte de la cultura popular peruana. A lo largo de su carrera, ha sido un referente en la comedia nacional y es admirado por generaciones de peruanos.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano.La cantante Susan Ochoa nos contagió de su ritmo y nos contó los detalles de las celebraciones por sus 20 años de vida artística. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA