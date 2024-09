"Quería demostrar que estoy bien": Christian Thorsen se conmovió tras ser eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Academia'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente eliminado de El Gran Chef Famosos: La Academia fue Christian Thorsen y su despedida conmovió a sus compañeros. El famoso actor de Al fondo hay sitio ocupó el quinto puesto en el ciclo final del reality de cocina y, en su mensaje, recordó su batalla contra el cáncer.

El artista reflexionó sobre la decisión de aceptar regresar a la tv después de nueve años y cómo su lucha lo llevó a participar en EGCF. "Quiero agradecer a las personas que hicieron que yo estuviera aquí. Acepté porque quería mostrarle a la gente que estaba bien, que me sentía bien, que podía estar en un ambiente de exigencia", mencionó asegurando que, a pesar de su enfermedad, se puede salir adelante y hacerle frente a las dificultades.

Entre lágrimas, Christian Thorsen agradeció la oportunidad y espera regresar a El Gran Chef Famosos para su revancha: "Muchas gracias a todos los muchachos. El esfuerzo que veo es de locos, es una entrega muy bonita. Pido disculpas por lo que yo era su ‘caballo’ (ganador). Estoy seguro de que tendré otra oportunidad donde me sienta mejor y se logre la olla de oro. Me siento un cocinero gracias a ustedes".

Nelly Rossinelli no pudo evitar emocionarse y le dedicó un mensaje: "Qué bueno que has tomado este reto para mostrarle a la gente esa energía y fortaleza que tienes. Te admiro". Por su parte, Javier Masías confesó estar conmovido con su eliminación.

Christian Thorsen y su lucha contra el cáncer

"La vida es un regalo, único e imperdible". Así describió Christian Thorsen su lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada a mediados de 2022. "Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida", dijo en ese entonces.

Han pasado dos años desde ese diagnóstico, pero el actor asegura que su bienestar ha mejorado significativamente, reveló en el programa Así somos de RPP. "A mí me pasó algo muy extraño cuando salí de la clínica. Me paré y dije: 'este es un regalo'. No tenía noción de lo que estaba diciendo, pero después me di cuenta de que sí lo era. Ha sido un regalo porque la sensación de vida que yo tengo ahorita es muy bonita, todo lo que siento que viene también es muy bonito, mi proyección de vida también es bonita, todo es positivo. Ganarle a una enfermedad cuando ya te han declarado la muerte es tremendamente emocionante", comentó.

Christian Thorsen también habló sobre los cambios en su estilo de vida, especialmente en su alimentación. "Ya la había cambiado (antes del diagnóstico). Reforcé mi alimentación, me he metido más en lo verde, en lo alcalino, en el ajo, en la cebolla, el apio y la palta; son alimentos muy saludables para el tema del cáncer", dijo.

