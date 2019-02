Melcochita será operado para extirpar un coágulo en su cabeza

Melcochita forma parte del elenco de "Once Machos 2", película en cartelera. | Fuente: AMA Films

Melcochita pasa momentos difíciles. El experimentado cómico pidió a sus seguidores que elevaran una oración por él, ya que se someterá a una operación para extirpar un cuágulo en su cabeza.

"Empecé a sentir síntomas, se me adormecían los brazos y me daban calambres. Claro, también son los 'añartus' (años) y mi vejez", declaró Melcochita, de 82 años, al diario "Trome".

El cuágulo, de acuerdo con Melcochita, se encuentra entre la frente y la cabeza. "El médico me ha dicho que no me preocupe, pero sí me preocupa la operación. Estoy nervioso porque me van a dormir", agregó.

"Gemelos sin cura" (2017) marcó el debut protagónico de Melcochita en el cine. | Fuente: Archivo

La operación se realizará el viernes 15 de febrero en una clínica de Pueblo Libre y Melcochita tendrá que descansar por lo menos durante una semana.

"Sí, creo en DIos. Nunca le hice mal a nadie ni envidio a ninguna persona. Soy tranquilo, voy a orar mucho y también pido a la gente que rece por mí", manifestó.

Por lo demás, don Pablo Villanueva aseguró que hay Melcochita para rato. "Soy un hombre fuerte, aguantaré".