Jesús Barco y Melissa Klug | Fuente: Instagram | Jesús Barco

Melissa Klug reapareció en televisión para desmentir los rumores de la supuesta separación con Jesús Barco. La empresaria admitió que su relación sentimental con el futbolista pasó por una crisis, pero finalmente pudieron superarla y actualmente su compromiso sigue en pie.

En la reciente emisión del programa "En boca de todos", la chalaca se animó a participar en una secuencia de preguntas y respuestas. Fue Tula Rodríguez quien comenzó con las interrogantes y no dudó en consultarle sobre la crisis sentimental con el futbolista.

"Creo que todas las parejas tienen problemas con altos y bajos, pero ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que la comunicación nunca faltó", comentó.

¿POR QUÉ ELIMINÓ LAS FOTOS CON JESÚS BARCO?

Sobre las fotos con Jesús Barco que aparentemente eliminó de su cuenta de Instagram, Melissa Klug explicó que las imágenes están guardas en su red social y volverá a compartirlas con sus seguidores cuando lo crea conveniente.

"No las he eliminado (sus fotos de Instagram), están archivadas y en cualquier momento las vuelvo a subir, pero no las he eliminado. Ya es cosa mía. A veces uno tiene peleas y a veces tomas decisiones precipitadas y ya pasó", recalcó.



JESUS BARCO REAFIRMA SU AMOR POR MELISSA KLUG

Hace unos días, Jesús Barco desmintió los rumores que apuntaban a una supuesta separación de Melissa Klug. Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista reafirmó su amor por la 'chalaca' luego de compartir una fotografía que acompañó con un reflexivo y romántico mensaje.

Tras publicar la instantánea donde la pareja aparece sonriente, Barco meditó sobre la importancia de solucionar los problemas en una relación y tener fortaleza suficiente para superarlos.

"Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, si no saberlo superar juntos. Te amo, mi amor Melissa Klug. Mi XIXI Hermosa", escribió Barco como leyenda de su publicación, la misma que cuenta con más de 20 mil reacciones.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.