Melissa Klug reveló que necesitó "ayuda profesional" para superar su separación con Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Fue una de las rupturas más sonadas en los medios locales. Hace más de seis años Melissa Klug y Jefferson Farfán ponían fin a su relación después de más de una década como pareja. Posteriormente llegaron los pleitos y demandas sobre la reducción de la mensualidad para la manutención de sus hijos.

La empresaria reveló que fue un proceso largo para recuperarse y tuvo que lidiar con todo lo que representaba una situación de ese tipo. Para superar esa etapa buscó ayuda profesional, no solo por su bien, sino por el de su familia. Desde entonces no le ha cerrado las puertas al amor.

"Cuando me separé hubo un tiempo en el que necesitaba apoyo profesional, por muchos años. Luego entendí que la vida continua, no se ha muerto nadie, nadie se ha muerto por amor. Yo le abro las puertas al amor y si me equivoco, me vuelo a enamorar", dijo en una entrevista al programa "Estás en todas".

A pesar de ser una etapa muy dura, Melissa Klug aseguró hace poco que mantiene una buena relación con el padre de sus hijos. "Espero que se mantenga así por el bienestar de nuestros hijos. Lo veo pegado a sus tres hijos, está pendiente de ellos, se los lleva, está con ellos más tiempo, es algo que yo deseaba", comentó.



SU ACTUAL RELACIÓN

Actualmente Melissa Klug mantiene una relación con el futbolista Jesús Barco. Hace poco la pareja ocupó el interesés de la prensa por un supuesta ruptura que posteriormente salieron a desmentir en un comunicado, aunque admitieron que, como cualquier romance, tuvieron algunos problemas que afortunadamente fueron superados.

En el comunicado, Melissa Klug y Jesús Barco señalaron que harán lo posible por subsanar cualquier problema que tenga su relación. "Haremos lo que sea necesario para que nuestro amo triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo", escribieron.

En otro fragmento, enfatizan que no pretenden ser un ejemplo para nadie, que son seres humanos que pueden tomar malas decisiones como cualquier otro, pero que, sin embargo, están comprometidos en aprender de sus errores y seguir adelante con su compromiso.

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.