Melissa Klug responde a críticas por buscar sexto hijo: "Yo lo voy a criar". | Fuente: Instagram

Melissa Klug respondió a sus detractores y defendió su deseo de tener un sexto hijo con Jesús Barco, su actual pareja; incluso ya tomó la decisión de criopreservar sus óvulos para volver a convertirse en madre más adelante.

"Yo sí deseo ser mamá, pero no ahorita, lo que hice es criopreservar mis óvulos para que cuando desee ser mami hacer el procedimiento. Ya tengo 38 años y pasada esa edad no es bueno (quedar embarazada). Ya conversé con él (Jesús Barco), primero es el matrimonio y luego el bebé", dijo en 'América Hoy'.

RESPONDE A CRÍTICOS

Sobre los comentarios y las críticas de las personas que no están de acuerdo con su decisión, la empresaria fue enfática al responder que nadie está obligado a ayudarla a criar a sus hijos, por lo que nada ni nadie la hará cambiar de opinión.

"Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar. ¿acaso me van a ayudar con la leche y los pañales?", cuestionó Melissa Klug, quien ya lleva dos años de relación con Jesús Barco y ocho meses de noviazgo.

LA BODA

En cuanto a los planes para su boda, 'La blanca de Chucuito' se animó a adelantar algunos detalles que ya tiene en mente. Sin embargo, quiere organizar todo con calma para celebrar ese día especial sin contratiempos.

"No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para tener todo, no es fácil, no es que diga mañana me quiero casar, se tiene que ver la locación, la comida, el traje y mi familia es muy grande. Siempre he deseado casarme en el Caribe. Quiero una boda íntima, que estén los justos y necesarios", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.