Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': sus confesiones sobre Jefferson Farfán, César Vega y sus recuerdos más dolorosos

La modelo se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y reveló pasajes oscuros de su vida privada, además de detalles sobre una tormentosa relación amorosa.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV). La modelo y exreina de belleza, de 29 años, participó por primera vez en el programa para contar dolorosos momentos de su vida privada, tras pasar por el temido polígrafo, y responder las preguntas más reveladoras de Beto Ortiz.

La acompañaron su amiga Flor, a quien conoció en un casting de Esto es guerra; su padre Christian Cipriani; y Geraldine Vílchez, conocida en redes sociales como 'La mana'. Ellos estuvieron atentos a la pregunta más comprometedora de la noche para evitar que Suheyn tuviera que hablar más de lo debido.

Días antes de su aparición en EVDLV, compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales, explicando por qué decidió participar. “No lo hice por fama ni por dinero. Lo hice por todas las chicas que alguna vez me escribieron contándome sus historias, por los que callan por miedo o vergüenza. Por mi yo pequeña y para que este testimonio les sirva a todas las personas que pasaron, o están pasando, lo mismo que yo”, escribió.

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega, conocida como Suheyn Cipriani, es una modelo y exreina de belleza, reconocida por ser la primera peruana en coronarse miss Eco Internacional. Actualmente estudia Psicología.

A los 17 años inició su carrera de modelaje participando en el Elite Model Look Perú 2014. En 2019, concursó en el Miss Perú Universo representando a Lima, donde ganó el premio a Mejor Cuerpo y logró ingresar al Top 10.

Ese mismo año, en marzo, participó en el Miss Eco Internacional, realizado en El Cairo, y se llevó la corona internacional, sucediendo a Cynthia Magpatoc Thomalla de Filipinas. Sin embargo, un año después perdió el título por incumplir la norma que prohíbe un embarazo durante el reinado.

En 2023, regresó al Miss Perú Universo como retadora, nuevamente representando a Lima. Se ubicó como primera finalista y se convirtió en la primera madre en concursar en el certamen nacional de belleza.

Las preguntas que respondió Suheyn Cipriani en El valor de la verdad

¿Te invitó a salir Jefferson Farfán?

Sí (verdad) ¿Tuviste un affair con Andrés Carrillo?

*No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Te dijo Suu Rabanal que eras una p?

Sí (verdad)

¿Abusó de ti la pareja de tu madre?

Sí (verdad)

¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?

Sí (verdad)

¿Intentaste matarte a los 8 años?

Sí (verdad)

¿Cancelaste tu viaje a España por una salida con César Vega? (La formuló Christian Cipriani)

Sí (verdad)

¿Te pateó César Vega el vientre cuando estabas embarazada?

Sí (verdad)

¿Te pidió César Vega que abortaras?

Sí (verdad) ¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz?

Sí (verdad) ¿Te botó César Vega del departamento con tu hija recién nacida?

Sí (verdad) ¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento?

Sí (verdad) ¿Es César Vega un alcohólico?

Sí (verdad) ¿Te amenazó de muerte César Vega?

Sí (verdad) ¿Intentó César Vega matar a tu padre?

Sí (verdad) Te escupió César Vega en la cara?

Sí (verdad) ¿Te ahorcó tu madre hasta casi hacerte perder el conocimiento?

Sí (verdad) ¿Perdonaste a tu madre?

Sí (verdad)

¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal golpiza de César Vega?

Sí (verdad)



Suheyn Cipriani optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.

Mira a Suheyn Cipriani en El valor de la verdad a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis