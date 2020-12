Melissa Paredes afirmó que con su esposo Rodrigo Cuba planean tener otro hijo el próximo año. | Fuente: Instagram / Rodrigo Cuba

El próximo año podría estar lleno de sorpresas para Melissa Paredes. Y es que la actriz de telenovelas como “Dos hermanas” y “Ojitos hechiceros” aseguró, recientemente, que en el 2021 cabe la posibilidad de tener otro bebé junto a su esposo Rodrigo Cuba.

“A Rodrigo le gustaría tener otro hijo”, dijo en una entrevista para el programa “América espectáculos”, donde presentó su nueva marca de ropa para madre e hija. “Ya queremos, pero vamos a ver qué pasa”, añadió.

Paredes indicó que, debido al trabajo de ambos, “aún no se puede”. “Pero el próximo año, si Dios quiere, podemos planear tener un bebé”, apuntó la también modelo, que en sus cuatro años de casada con el futbolista tienen una hija.

Asimismo, la intérprete anunció que pronto retomará su carrera. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre el proyecto en el que participará. “Tengo entendido que volveremos con todo, estamos muy contentos de retomar la actuación, que es lo a mí me encanta, me fascina”, puntualizó.

LA PANDEMIA DETUVO EL DESEO DE TENRE OTRO BEBÉ

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felices con su primera hija; sin embargo, la pareja pensó en su momento tener un hermanito para ella.

Así lo señaló la actriz el pasado mes de septiembre, cuando confesó que, al parecer, no cumplirá su sueño de convertirse en madre nuevamente debido a la pandemia.

En la entrevista que le hicieron en el programa “En boca de todos”, la modelo aseguró que este año era ideal, pero no se podrá dar ya que el virus está en el ambiente y teme que se contagien.

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Melissa Paredes.