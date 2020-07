Melissa Paredes comparte imagen de su infancia. | Fuente: Instagram

La actriz Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram y el jueves de antaño (#TBT) para compartir una fotografía de cuando era apenas una niña.

"Siempre es lindo traer a Melissita de vuelta", anoto la intérprete peruana para iniciar su publicación. Asimismo, expresó lo orgullosa que se siente de ella misma.

"Le diría (a Melissa de niña): ¡Lo lograsteeeeeeee! ¡Eres quien soñasteeeeeee! ¡Lo lograsteeeee, Meliiii! ¡Ves! Los sueños sí se hacen realidad", sostuvo la protagonista de "Dos Hermanas".

Asimismo, pidió a sus seguidores a creer en sus sueños y luchar por ellos. "Les mandamos besitos llenos de inocencia y sueños. Sueños que me encantaría que tú también cumplas. ¡No te rindas! Siempre para adelante", escribió Melissa Paredes.

DESEA UN SEGUNDO BEBÉ

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felices con su primera hija, sin embargo, la pareja pensó en su momento tener un hermanito para ella. Sin embargo, la actriz confesó que, al parecer, no cumplirá su sueño de convertirse en madre nuevamente debido a la pandemia.

En la entrevista que le hicieron en el programa “En Boca de Todos”, la modelo aseguró que este año era ideal, pero no se podrá dar ya que el virus está en el ambiente y teme que se contagien:

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Melissa Paredes.