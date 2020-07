La mexicana Belinda reveló sus resultados tras someterse a prueba de COVID-19. | Fuente: Instagram

¿Belinda se contagió de la COVID-19? Según confirmó la cantante recientemente en sus redes sociales, su resultado fue negativo. Para alivio de sus fanáticos, la mexicana se encuentra bien de salud, pero se realizó la prueba para descartar un posible contagio con la finalidad de cuidar a sus familiares y amigos.

En su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Sapito” mostró el momento exacto en el que le realizaban el descarte de coronavirus. Su miedo a las agujas provocó que estuviera nerviosa durante toda la escena, pero no se dejó vencer y recibió el terrible pinchazo en el dedo.

“Me van a hacer la prueba de la COVID, y estoy nerviosa. Me van picar el dedito. Yo que odio las inyecciones y las agujas”, dijo Belinda en sus historias de la red social. ¿Cuál es la razón para hacerse este procedimiento? “Por cuidarlos a todos”, aseguró la cantante, quien prefirió descartar las sospechas de contagio ante la crisis de salud que azota el mundo entero.

La famosa Belinda no miró cuando le clavaban la pequeña aguja en el dedo, y después, comentó que sí le dolió. “Sí me picó con ganas, ¿no? (…) No deja de salir sangre”, consideró en los videos compartidos. “A ver qué sale”.

Posteriormente, la artista de 30 años bromeó sobre su dedo pinchado, y empezó a cantar el tema “Un pacto de amor”, en referencia a la posibilidad de hacer un pacto de sangre tras haberse realizado la prueba de coronavirus.

¿CUÁL FUE SU RESULTADO?

Belinda compartió la fotografía de su resultado desde otra historia en Instagram, y para calmar la preocupación de sus seguidores, no se ha contagiado de COVID-19. “¡Negativo¡¡Cuídense!”, escribió en la imagen publicado, pidiendo a todos que se cuidaran ya que la pandemia todavía continúa en México y el resto del mundo.