Melissa Paredes ofreció detalles sobre el inicio de su relación con Anthony Aranda.

Desde octubre del año pasado, la actriz y modelo Melissa Paredes ha atravesado por diversos cambios a raíz de su separación con el futbolista Rodrigo Cuba. No solo por su divorcio, sino también por la polémica de la que vino acompañado, al ser captada besándose con el bailarín Anthony Aranda.

Este escándalo, que revivió las últimas semanas luego de que su exesposo ofreciera una extensa entrevista a Magaly Medina, todavía tiene tela para cortar. Y es que la exconductora de televisión aún tiene más detalles por revelar acerca de las circunstancias que rodearon su ruptura con Cuba.

Ya anteriormente Melissa Paredes había dado a conocer de que Rodrigo Cuba sabía del flirteo entre ella y Anthony Aranda. Pese a que el jugador del Sport Boys aseguró no saber de este romance, la actriz ha mostrado conversaciones que contradecirían su versión.









De ahí que este jueves 16, en un intento por volver a demostrar que no cometió ninguna infidelidad mientras estuvo casada, Paredes se refirió al día en que fue 'ampayada' junto al bailarín de "Reinas del show". "Esa fue la primera vez que nos besamos", dijo para el programa "Amor y fuego".

Asimismo, Melissa Paredes reiteró que no inició ninguna relación con Anthony Aranda tras el 'ampay' y enfatizó que, contra lo que dijo Rodrigo Cuba, ella no quería tener un hijo con el futbolista antes de que anunciaran el término de su matrimonio.

Melissa Paredes: ¿por qué publicó sus conversaciones con Rodrigo Cuba?

El pasado 2 de junio, en una larga serie de historias de Instagram, Melissa Paredes explicó por qué recién sacó a la luz las conversaciones que sostuvo con su expareja Rodrigo Cuba varios meses atrás. Según la conductora y actriz, hizo esto porque está cansada de lo que se viene hablando en los medios desde que pidió la conciliación sobre la tenencia de su pequeña hija.

Melissa Paredes comenzó explicando que, debido a que no se sentía bien anímicamente, no revisó las conversaciones hasta que su abogado le pidió que lo hiciera.

“Yo no quería ni siquiera revisar el chat, porque no me sentía emocionalmente bien... hasta que mi abogado Wilmer [Arica] me pide examinar bien el caso y me pide que, obviamente, entre a revisar todo el chat desde el 21 de abril del año pasado hasta el 21 de abril de este año, para ver cómo sucedieron los hechos”, comentó la actriz.

Luego, respondió la publicación de los chat se deben al constante “bombardeo” de la prensa, que, según ella, nuevamente se está hablando del “ampay”, con el bailarín Anthony Aranda:

“Han pasado ocho meses prácticamente o siente más o menos a raíz de todo lo que sucedió del ampay y todo eso, y se sigue tocando el tema, se siegue hablando de mí en televisión, sigue la burla, sigue todo lo que ustedes ya saben”.

Estos chats demostrarían que la relación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba habría terminado antes del “ampay”.

