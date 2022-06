Melissa Paredes explicó por qué ha hecho públicas las conversaciones con Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram

En una larga serie de historias de Instagram, Melissa Paredes explicó por qué recién ha hecho públicas las conversaciones con su ex pareja Rodrigo Cuba de hace varios meses atrás. Según la conductora y actriz, hizo esto porque está cansada de lo que se viene hablando en los medios desde que pidió la conciliación sobre la tenencia de su pequeña hija.

Melissa Paredes comenzó explicando que, debido a que no se sentía bien anímicamente, no revisó las conversaciones, hasta que su abogado le pidió que lo hiciera.

“Yo no quería ni siquiera revisar el chat porque no me sentía emocionalmente bien... hasta que mi abogado Wilmer [Arica] me pide examinar bien el caso y me pide que, obviamente, entre a revisar todo el chat desde el 21 de abril del año pasado hasta el 21 de abril de este año, para ver cómo sucedieron los hechos”, comentó la actriz.

¿Por qué Melissa Paredes hizo públicos los chats?

Luego, respondió la publicación de los chat se deben al constante “bombardeo” de la prensa, que, según ella, nuevamente se está hablando del “ampay”, con el bailarín Anthony Aranda:

“Han pasado ocho meses prácticamente o siente más o menos a raíz de todo lo que sucedió del ampay y todo eso, y se sigue tocando el tema, se siegue hablando de mí en televisión, sigue la burla, sigue todo lo que ustedes ya saben”.

Estos chats demostrarían que la relación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba habría terminado antes del “ampay”.

Melissa Paredes se arrepiente de haber firmado conciliación

La separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba volvió a tocarse en los medios cuando se supo que ella había pedido una conciliación sobre la tenencia de su hija. En sus historias de Instagram, la conductora de televisión también respondió por qué firmó la conciliación.

“Muchos también dicen por qué firme esa conciliación. ¿Por qué? Porque la presión mediática era muy fuerte, porque las opiniones hacia mi persona como mujer eran muy fuertes, porque yo no me sentía bien”, explicó.

¿Qué pidió Melissa Paredes en la conciliación?

Melissa Paredes señalóque pidió la conciliación para tener una mayor tenencia de su pequeña hija durante los días de escolaridad. Indicó que, de estos días, solo esta con su hija los viernes.

Agregó que en ningún momento solicitó una variación en el tema de pensión de alimentos, que no se tocó durante la conciliación.

A lo largo de las historias, mostró diferentes pantallazos de conversaciones con Rodrigo Cuba, y señaló que tiene un video que usará en el juicio, porque es "fuerte".

