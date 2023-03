Melissa Paredes posa con la mascota del programa en su día de despedida. | Fuente: Instagram / Préndete

Melissa Paredes le dijo adiós a la conducción de 'Préndete' luego que los directivos de Panamericana TV decidieran no renovarle el contrato. Acompañada de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, la exreina de belleza se mostró conmovida por un video de despedida que le dedicó la producción del programa.

"No quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando; saben lo fuerte que soy, pero ver a otra persona llorar me causa eso. Gracias a todo el equipo de producción de 'Préndete', son maravillosos y la he pasado increíble. Desde el día uno me han tratado increíble, me han tratado bonito", dijo la modelo.

Antes de finalizar, la expareja de Rodrigo Cuba expresó sus buenos deseos a la gente que trabajó con ella durante estos dos meses en el aire, incluyendo a sus compañeros de conducción; y pese a las críticas que puedan presentarse, les pidió que sigan adelante con el programa.

"Son un gran equipo, sigan para adelante, les deseo todo el éxito, que vengan más cosas para ustedes. Por más que puedan criticar porque no 'prende', tienen auspiciadores, solo voy a decir eso... gracias por haberme recibido de esa manera tan bonita", resaltó.

Por otro lado, Karla Tarazona aprovechó el momento y las cámaras para manifestar su pesar por la salida de su compañera de conducción y no dudó en desearle lo mejor en futuros proyectos.

"Lo que se ve en televisión pueden opinar y decir lo que quieran, pero tú, yo y la gente que hemos estado aquí, somos los únicos que sabemos lo que pasaba entre nosotras, pueden decirnos hipócritas, no me importa, me importa más lo que la gente conoció de mí. Me da muchísima pena lo que está pasando, a veces la vida es injusta, pero todo tiene un por qué y un para qué, y estoy segura que después de esto algo bueno vendrá para ti", sentenció Karla.

Melissa Paredes dispara contra Panamericana TV

Tras anunciar su salida de Préndete', Melissa Paredes responsabilizó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine. A pesar de haber expresado su agradecimiento por la oportunidad de conducir el programa, la modelo lanzó una crítica contra la casa televisora.

Esto ocurrió cuando Belén Estévez llegó como invitada al set del espacio matutino y dijo estar dispuesta a quedarse como conductora. "Sé que están buscando nueva conductora y vine vestida de azul como los conductores oficiales", señaló la bailarina argentina.

Paredes no se quedó callada, y frente al comentario de Estévez, decidió disparar contra Panamericana Televisión: "Te voy a decir algo: el problema no soy yo, es que el canal es frío".

"Es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", manifestó la también modelo en el espacio de Panamericana TV.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.