Melissa Paredes denunció a Lady Guillén y pidió una reparación civil de 300 mil soles | Fuente: Composición

Melissa Paredes denunció formalmente a Lady Guillén ante el Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Lima por los delitos de difamación agravada y violación a la intimidad por haber emitido un audio de su menor hija sin su autorización.

El abogado de Paredes, Wilmer Arica, explicó que por los cargos se solicitó una pena de 2 años y 4 meses de prisión privativa contra Lady Guillén, además del pago de una reparación civil de 300 mil soles.

“La querella contra la señora Guillén ya fue presentada, obra en el Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Lima. El delito que se le imputa es difamación agravada y violación a la intimidad. Se ha solicitado la pena privativa de la libertad por le plazo de dos años y cuatro meses, así como una reparación civil de 300 mil soles”, dijo Arica a diario Trome.

Se despide de la conducción

Melissa Paredes le dijo adiós a la conducción de 'Préndete' luego que los directivos de Panamericana TV decidieran no renovarle el contrato. Acompañada de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, la exreina de belleza se mostró conmovida por un video de despedida que le dedicó la producción del programa.

"No quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando; saben lo fuerte que soy, pero ver a otra persona llorar me causa eso. Gracias a todo el equipo de producción de 'Préndete', son maravillosos y la he pasado increíble. Desde el día uno me han tratado increíble, me han tratado bonito", dijo la modelo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!