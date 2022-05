Magaly Medina reclamó a Melissa Paredes por exponer su dirección | Fuente: Instagram

Magaly Medina, a través de sus historias de Instagram, acusó a Melissa Paredes de haber hecho pública la dirección de su domicilio. Esto después de que la ex pareja de Rodrigo Cuba subiera a la misma red social una imagen de la carta notarial que le ha hecho llegar a la conductora de televisión, sin tapar la dirección.

“Sra Paredes está exponiendo mi dirección y violando así, mi derecho a la privacidad. ¿O su abogado no se lo ha explicado?”, se puede leer en la historia compartida por Magaly el martes 31 de mayo por la mañana.

¿Por qué Melissa Paredes le mandó una carta notarial a Magaly Medina?

Melissa Paredes envió una carta notarial a Magaly Medina, donde señala que la conductora ha dado opiniones personales "imprecisas y falsas", de las que le exige que se retracte.

“…el día 24 de mayo del presente año a través de su programa de televisión Magaly TV La Firme usted ha emitido opiniones personales imprecisas y falsas respecto a las declaraciones vertidas por su invitado Rodrigo Cuba, donde se refiere sobre mi persona como una mujer que utiliza la seducción para manipular a los hombres, incumplida en el pago de mis obligaciones económicas a nivel familiar, cuestionando mi habilidad, manejo y desempeño como madre, afirmando a nivel nacional que soy una madre que pone en inminente peligro a mi hija menor”, se lee al inicio de la carta notarial.

Por su parte, Magaly Medina, al ser preguntada qué haría con la carta notarial, respondió: "Me defiendo, como lo hago siempre".

Rodrigo Cuba revela que Melissa Paredes intentó retomar su matrimonio: "Todo era porque se quedó sin trabajo"

Rodrigo Cuba continúa dando su versión sobre su separación y cómo sucedieron las cosas post 'ampay' de Melissa Paredes en el programa de Magaly Medina. Esta vez, el deportista reveló que su exesposa le pidió para retomar su romance solo para que eliminara el comunicado donde él anunciaba el rompimiento de su matrimonio.

"Yo tengo los WhatsApp y me pidió perdón para volver. Yo me voy a concentrar y le dije que, si quieres esforzarte para recuperar esto, yo no lo voy a hacer. Se cambió de número para hacer ‘borrón y cuenta nueva’. En ese interín, me dijo que sacara mi comunicado, porque se había quedado sin trabajo. Me pone ‘hola guapo’ desde su nuevo número, yo tengo las pruebas", dijo el futbolista de Sport Boys.

Asimismo, Rodrigo Cuba desmintió a Melissa Paredes sobre los gastos del hogar, ya que ella pagaba las cuentas de la casa desde la tarjeta de crédito que él tenía, pero que canceló desde que salió el 'ampay' con el bailarín.

"Los gastos de la casa los asumía yo. Inclusivo le dije que yo mantenía la casa para que ella trabajara y ahorrara, porque en la TV sus trabajos eran de ratos. Ella gastaba en sus extras, no pagaba su celular, no pagaba su seguro de salud ni de carro. A raíz de todo esto (del ‘ampay’) le digo que empiece a pagar todas tus cosas y la mitad de todo. Cancelé la adicional de mi tarjeta de crédito que yo la saqué, porque su trabajo no era estable", sostuvo.

